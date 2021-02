Britanci po vrnitvi iz 33 držav odslej v t.i. karantenske hotele

10-dnevno karanteno v hotelih, ki jih je v ta namen odobrila vlada, bodo morali vnaprej rezervirati prek spleta in za to plačati 1750 funtov oziroma dobrih 2000 evrov - gre za stroške hotelske namestitve, prevoza in testiranja, poroča BBC. Britanska vlada je do sedaj sklenila dogovor s 16 hoteli, danes je tako na voljo 4963 hotelskih sob za karanteno. Nahajajo se ob letališčih Heathrow, Gatwick, London City, Birmingham, Bristol, Manchester, Edinburgh, Glasgow in Aberdeen. "Pravila, ki so začela veljati danes, bodo okrepila sistem karantene in zagotovila dodatno zaščito proti novim sevom koronavirusa," ob tem pravi zdravstveni minister Matt Hancock .

Vsi britanski in irski državljani morajo od danes dalje po prihodu v Anglijo iz držav z visokim koronavirusnim tveganjem v karanteno v posebne, t.i. katantenske hotele. Na rdečem seznamu britanske vlade je 33 držav, med njimi tudi Portugalska, Južna Afrika in Brazilija. Posamezniki pa bodo nameščeni v karantenski hotel, če so bili v kateri izmed držav na rdečem seznamu v 10. dneh pred prihodom v Veliko Britanijo.

Za kršitve novih pravil so zagrožene tudi visoke denarne kazni. Vsem, ki se bodo karanteni v hotelih izognili, grozi globa v višini od 5000 do 10.000 funtov oziroma od približno 5700 do 11.400 evrov. Tisti, ki bodo lagali, iz katere države se vračajo oziroma bodo zamolčali, da so bili v zadnjih 10 dneh v državi na rdečem seznamu, pa grozi celo zaporna kazen do 10 let.

Glavni cilj, ki ga pri tem zasleduje britanska vlada je preprečiti vstop in širitev novih sevov virusa v državo.

Pravila na Škotskem pa so še ostrejša; v karantenske hotele morajo po novem vsi potniki, ki prispejo na Škotsko iz tujine z letalskim prevozom, ne glede na to, iz katere države se vračajo. Vsi potniki pa morajo ob prihodu v Veliko Britanijo, ne glede na to ali pripotujejo z letalom, vlakom ali drugim načinom prevoza, še sedaj pokazati negativni test na koronavirus, ki ne sme biti starejši od 72 ur.