Covid-19 bi lahko za tri leta skrajšal pričakovano življenjsko dobo v ZDA

Od začetka epidemije so v Srbiji potrdili 307.827 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 2782 bolnikov. V zadnjih 24 urah so potrdili 4080 novih okužb, umrlo je 49 bolnikov s covidom-19, poroča Tanjug.

Đerlek je dejal, da v januarju pričakujejo še okoli 21.000 odmerkov cepiva Pfizerja in BioNTecha, da pa nadaljujejo intenzivne pogovore o dobavi ruskega cepiva Sputnik V. in cepiva kitajskega farmacevtskega velikana Sinopharm. Srbija je sicer v začetku meseca prejela okoli 20 odmerkov ruskega cepiva Sputnik V. za teste v laboratoriju, vendar Agencija za zdravila zelene luči za njegovo uporabo še ni dala.

Kljub temu sam precej nerad nosi masko ob javnih srečanjih in se tudi težko zadrži pred tesnejšimi stiki z verniki. Na sestanku uslužbencev v Vatikanu v ponedeljek se recimo ni mogel upreti, da ne bi popestoval otroka. Ne on ne nihče drug v njegovem spremstvu pa ni nosil maske.

Novico o okužbah obeh kardinalov je potrdil tiskovni predstavnik Vatikana Matteo Bruni . Kot je pojasnil, ima 57-letni poljski kardinal Konrad Krajewski pljučnico in so ga sprejeli v bolnišnico v Rimu. Zaenkrat še preučujejo, s kom vse je bil v stiku v zadnjem času. Kardinal je sicer v rednih stikih tudi s papežem Frančiškom . Velja namreč za papeževega "Robina Hooda", saj je zadolžen za razdeljevanje papeževe miloščine revnim in brezdomcem.

Fauci se je cepil v neposrednem prenosu v Washingtonu skupaj s zdravstvenimi delavci in visokimi predstavniki vlade, med drugim z ministrom za zdravje Alexom Azarjem . "Upam, da bo moje cepljenje simbol za celotne ZDA, da izjemno zaupam v varnost in učinkovitost cepiva," je dejal 80-letni Fauci, ki mu Američani glede koronavirusa na splošno veliko bolj zaupajo kot kateremukoli drugemu politiku.

V ZDA so se po tednu dni cepljenja proti covidu-19 s cepivom podjetij Pfizer in BioNTech začela tudi cepljenja s cepivom Moderne in ameriškega Nacionalnega inštituta za zdravje ZDA. Med prvimi se je s tem cepivom danes proti covidu-19 javno cepil direktor Inštituta za alergije in nalezljive bolezni Anthony Fauci .

"Rad bi vzpodbudil vsakega, ki ima priložnost, naj se cepi, da državo prekrijemo s tančico zaščite, ki bo končala pandemijo," je še dejal Fauci, ki se je kot član ekipe Bele hiše proti koronavirusu prijemal za čelo ob nekaterih izjavah predsednika ZDA Donalda Trumpa.

V ponedeljek je prvo dozo cepiva prejelo že več kot 600.000 Američanov, večinoma zdravstvenih delavcev.

Trump je pred volitvami razmišljal, da bi Faucija odpustil zaradi njegovega vztrajanja pri znanosti in dejstvih v času, ko je predsednik menil, da ukrepi proti pandemiji niso potrebni, saj da bo izginila sama od sebe. Danes pa je Trump v znanem slogu na Twitterju pohvalil svojo vlado. "Neverjetno, koliko ljudi se cepi v rekordnem številu. Naša država in svet bosta kmalu videla velik čudež, ki ga je dosegla Trumpova vlada. Rekli so, da to ni mogoče storiti!," je med drugim tvitnil Trump.

Po podatkih univerze Johns Hopkins se je z novim koronavirusom doslej v ZDA okužilo 18 milijonov ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo že skoraj 320.000. Smrtnost naj bi bila glede na danes objavljene podatke Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) še višja.

Covid-19 bi lahko za tri leta skrajšal pričakovano življenjsko dobo v ZDA

Pričakovana življenjska doba v ZDA bi se lahko v letošnjem letu zaradi koronavirusa skrajšala za 2-3 leta. To je največje skrajšanje pričakovane življenjske dobe od druge svetovne vojne. Covid-19 pa je na poti, da postane tretji najpogostejši vzrok smrti v ZDA, poroča ameriški Wall Street Journal.

V letu 2019 je bila pričakovana življenjska doba v ZDA 78,8 let, v primerjavi z letom 2018 se je dvignila za 0,1 let, so sporočili iz zveznega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC). Rahlo povečanje življenjske dobe so pripisali manjši smrtnosti zaradi srčno-žilnih bolezni in raka (dva najpogostejša vzroka smrti v ZDA).

Po podatkih Univerze Johns Hopkins so do torka zjutraj v ZDA zabeležili najmanj 319.466 smrti zaradi covida-19. Za primerjavo: lani je v ZDA zaradi srčno-žilnih bolezni umrlo okoli 659.000 ljudi, zaradi raka pa je umrlo okoli 600.000 ljudi. Tretji najpogostejši vzrok smrti – nesreče – so terjale 173.000 življenj.

Dokler precepljenost ne bo dovolj visoka, pandemije še nekaj časa ne bo moč povsem zajeziti. Nekateri modeli zato predvidevajo, da bo v Ameriki do spomladi število smrti zaradi covida-19 zrastlo na več kot 500.000.