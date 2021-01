Kašelj, utrujenost in vneto grlo pri novem sevu pogostejši

Rezultati raziskave, ki jo je opravil britanski statistični urad, kažejo, da so nekateri simptomi pri okužbi z angleškim sevom koronavirusa pogostejši oziroma izrazitejši kot pri 'stari' različici. Med temi so močan kašelj, utrujenost, bolečine v mišicah in sklepih, dihalna stiska in vnetje grla. Prav tako bi lahko okužba z mutiranim sevom 'pripomogla' k višji virusni obremenitvi v organizmu. Nov sev se tudi hitreje širi, zaradi česar številne države sprejemajo dodatne previdnostne ukrepe.

icon-expand Med pogostejšimi simptomi okužbe z novim sevom koronavirusa so tudi močan kašelj, izrazita utrujenost in bolečine v mišicah in sklepih. FOTO: Shutterstock Kašelj, utrujenost, vnetje grla in bolečine v mišicah so lahko pri osebah, pozitivnih na okužbo z angleškim sevom Sars-CoV-2, pogostejši, kažejo rezultati študije, ki jo je opravil britanski Urad za državno statistiko (ONS). Njihove ugotovitve temeljijo na pozitivnih testih naključnega vzorca 6000 ljudi v Angliji. Izguba okusa in voha je pri novem sevu nekoliko manj verjetna, a še vedno ostaja eden od glavnih treh simptomov okužbe z novim koronavirusom. Med populacijo še dve mutirani različici, a manj razširjeni Britanska državna zdravstvena služba medtem na svoji spletni strani kot simptome navaja visoko temperaturo, neprestan kašelj ter izgubo ali spremembo v zaznavanju vonja in okusa. Večina ljudi, okuženih z virusom, razvije vsaj enega od teh simptomov. Nov sev, ki so ga prvič zaznali septembra v Kentu, se širi lažje in hitreje kot prejšnja oblika virusa. Iz Velike Britanije se je doslej razširil že v 60 držav sveta, od tega so ga potrdili v prav vseh članicah Evropske unije. V Sloveniji smo do ponedeljka popoldne v laboratorijih po državi skupno testirali 877 vzorcev, pozitiven rezultat je bil pri 16 vzorcih. Porast primerov povzroča zaskrbljenost, zaradi česar se je več držav že odločilo za vnovično zaostrovanje protikoronskih ukrepov, nekatere celo za popolno zaprtje javnega življenja. Britanski inštitut za javno zdravje navaja, da naj bi obstajalo nekaj dokazov, da je nov sev nevarnejši od drugih različic, čeprav pa podatki tega (še) ne potrjujejo oziroma še ni bilo opravljenih dovolj raziskav in študij, ki bi to z gotovostjo potrdile. Med populacijo sicer krožita še dve drugi različici - južnoafriški in brazilski sev, a (vsaj zaenkrat) še nista tako razširjeni. PREBERI ŠE Na angleški sev testirali 877 vzorcev, od tega je bilo 16 pozitivnih Analiza, ki jo je opravil britanski statistični urad, je vključevala pregled simptomov, o katerih so poročale okužene osebe, teden dni preden je test pokazal okužbo z novim sevom - v primerjavi s tistimi, ki so bili pozitivni na okužbo s 'staro' različico. Pristojni so testiranja opravljali dva meseca - od sredine novembra do sredine januarja, poroča BBC. Rezultati raziskave so sledeči: V skupini 3500 okuženih z novim sevom jih je 35 odstotkov poročalo o kašlju, 32 odstotkov o izraziti utrujenosti, 25 odstotkov jih je imelo močne bolečine v mišicah in sklepih, 21,8 odstotka pa vneto grlo. Od 2500 pozitivnih na 'staro' različico novega koronavirusa pa jih je o kašlju poročalo 28 odstotkov, 29 o utrujenosti, 21 odstotkov jih je imelo bolečine v mišicah in sklepih, 19 odstotkov pa jih je imelo vneto grlo. icon-expand Nov sev ima tudi višjo virulentnost oziroma kužnost, kar pomeni, da se hitreje širi. FOTO: AP Študija je prav tako pokazala, da je 16 odstotkov okuženih z angleškim sevom izgubilo okus, 15 odstotkov pa voh. Medtem je bil pri osebah, ki so se okužile s 'staro' različico Sars-CoV-2 odstotek teh nekoliko višji (18 odstotkov jih je poročalo o izgubi zaznavanja vonja in okusa). Odstotek tistih, ki so poročalo o glavobolu, dihalni stiski, driski in bruhanju je bil v obeh skupinah enak - tako pri okužbi s 'staro' varianto, kot novo mutirano. Višja virusna obremenitev Lawrence Young, virolog in profesor molekularne onkologije na Univerzi v Warwicku, je ob tem razložil, da ima nov sev v primerjavi s prvotni vuhansko različico 23 sprememb oziroma mutacij. "Nekatere od teh sprememb v različnih delcih virusa bi lahko vplivale na imunski odziv organizma, prav tako pa tudi na celo vrsto simptomov, povezanih z okužbo," je dejal. Prav tako kaže, da organizem okuženega 'proizvaja' več virusa, kar bi lahko rezultiralo v po telesu bolj razširjeni okužbi, kar bi po besedah Younga lahko kazalo v povečanem kašlju, bolečinah v mišicah in utrujenosti. Analiza je sicer del obširnejše in dolgoročnejše študije o sledenju novemu koronavirusu med prebivalci Združenega kraljestva, ki jo ONS izvaja skupaj z angleškim inštitutom za javno zdravje, Univerzo v Oxfordu ter Univerzo v Manchestru.