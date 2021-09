Katera cepiva najbolj ščitijo pred delta različico virusa?

Katerokoli cepivo je bistveno boljše kot nobeno, odgovarja Roman Jerala s Kemijskega inštituta. Proti delta različici koronavirusa, ki je povsem prevladala v Sloveniji, so sicer nekoliko manj učinkovita, bolje kot vektorska pa ščitijo cepiva na osnovi mRNA, torej Pfizer in Moderna, a tudi njuna učinkovitost sčasoma upada.

V Sloveniji je s prvim odmerkom cepljenih 49 odstotkov ljudi, polno zaščitenih pa 44,4 odstotka. (44,6 % žensk in 43,3 % moških). Med mladoletniki pa je precepljenost še veliko nižja. V starostni skupini od 12 do 18 let je v Sloveniji 138.931 mladostnikov, od teh se jih je do vključno včerajšnjega dne cepilo 18 odstotkov s prvim odmerkom in 13 odstotkov z vsemi odmerki. Povedano drugače – 87 odstotkov mladostnikov med 12. in 18. letom ni polno zaščitenih.

"Torej cepiva še vedno zelo dobro delujejo za delto, pokazalo se je, da so bolj zaščiteni tisti, ki so se cepili nedavno, zato ker v času na primer od pet mesecev naprej učinkovitost cepiv pomembno pade," pojasnjuje.

Prav zato je toliko bolj pomemben tretji, poživitveni odmerek, s katerim je sicer mogoče cepljenje po šestih mesecih, a Jerala meni, da bi bilo dobro, da bi dovolili cepljenje tudi štiri mesece po zadnjem odmerku. Še posebej za tiste, ki so prejeli Janssen, saj se je pokazalo, da samo en odmerek bistveno manj zaščiti pred delta različico. "Zadnji rezultati iz Izraela so pokazali, da je tretji odmerek tam nekje 11-krat zmanjšal verjetnost simptomatske, torej okužbe, ki jo zaznamo, in 15-krat zmanjšal hujši potek bolezni, kar mislim, da je številka, zaradi katere je vredno uporabiti te dodatne odmerke," še dodaja Jerala.

In če je direktor NIJZ Milan Krek še v tem tednu napovedoval, da si bodo prebolevniki kmalu lahko natisnili potrdilo za izpolnjevanje PCT-pogoja z osmimi meseci veljavnosti, Bojana Beović pa je še v četrtek na vprašanje, kako dobro so zaščiteni prebolevniki, napovedala, da se zna to obdobje še podaljševati … je vlada včeraj odločila ravno nasprotno – veljavnost kriterija prebolevnosti je skrajšala, po novem bo veljal le šest mesecev, ne več osem - to podaljšanje je sicer stopilo v veljavo šele v ponedeljek.