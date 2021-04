Katera cepiva še čakajo na odobritev Evropske agencije za zdravila?

Za zaustavitev širjenja novega koronavirusa bi morali doseči kolektivno imunost, torej precepiti vsaj 60 odstotkov prebivalstva. To bi ob zadostnem zanimanju za cepljenje lahko dosegli tudi po zaslugi novih cepiv, ki še čakajo na odobritev Evropske agencije za zdravila in jih v nekaterih državah že množično uporabljajo. Med njimi je tudi ruski Sputnik V, katera pa so še ostala?

icon-expand