Katere dejavnosti so odprle vrata, kje potekajo maše?

Od 15. decembra so že lahko odprti frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in čistilnice. Kako bo s poslovanjem vseh teh dejavnosti po 23. decembru, za zdaj še ni znano.

V regijah, kjer je epidemiološka slika boljša, je od danes do vključno 23. decembra poleg prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo oblačila, tekstil in obutev, pri čemer pomerjanje ni dovoljeno, dovoljeno poslovanje knjigarn, papirnic, fotokopirnic, prodajaln z drobno galanterijo in darilnim programom ter specializiranih prodajaln z otroškim programom. Omogočeno je tudi opravljanje storitev nepremičninskega posredovanja.

Ob strogih ukrepih lahko spet potekajo maše

V cerkvah lahko v skladu z razrahljanimi ukrepi od danes pod strogimi pogoji maše znova potekajo ob navzočnosti vernikov. Za zdaj so se za to odločili le v ljubljanski nadškofiji in koprski škofiji. V novomeški bodo maše v navzočnosti vernikov začeli v sredo, v ostalih pa maš z navzočnostjo vernikov med božičnimi prazniki ne bo.

V mariborski nadškofiji ter murskosoboški in celjski škofiji je namreč epidemiološka slika še naprej slaba, zato so se tamkajšnji škofje odločili, da bodo maše pri njih v času božičnih praznikov še naprej potekale brez navzočnosti vernikov, razmere pa bodo znova proučili po praznikih.

V ljubljanski nadškofiji župnikom svetujejo, da nimajo bogoslužij z navzočnostjo vernikov na predvečer božiča, sam božič in na nedelje, medtem ko mašam ob delovnikih verniki lahko prisostvujejo. Župnik, ki presodi, da je v njegovi župniji epidemiološka slika bistveno boljša, se lahko odloči za mašo ob navzočnosti ljudi tudi na božične praznike in na nedeljo.

Nova pravila, ki jih je za obiskovanje verskih obredov izdala vlada in so začela veljati danes, sicer sledijo nemškemu vzoru in so podobna tistim za obiskovanje trgovin ali knjižnic. V zaprtih prostorih je na 30 kvadratnih metrih lahko le ena oseba, izjemoma več, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Vsi, ki niso iz skupnega gospodinjstva, morajo ohranjati razdaljo 1,5 metra.

Če je verski objekt manjši od 30 kvadratnih metrov, je lahko v njem en verski uslužbenec in en udeleženec, več pa le v primeru, da so iz skupnega gospodinjstva. Cerkve je treba redno prezračevati, obvezno je nošenje zaščitnih mask, upoštevanje razdalje in razkuževanje rok.

Slovenska škofovska konferenca je na tej podlagi za vernike izdala še podrobnejša navodila. Ta določajo, da mora biti vsaka druga klop v cerkvi prosta. Med mašo je prepovedano petje.

Pred mašo in po njej v cerkvi niso dovoljena zbiranja. Zunaj cerkva ne sme biti združevanja ljudi. Spovedovanje je dovoljeno, če je med duhovnikom in vernikom zagotovljena predpisana razdalja.

Pravila še določajo, da polnočnic letos ne bo, lahko pa se obhaja božična maša na predvečer božiča, to je v četrtek, ki se zaključi najpozneje do 20. ure.