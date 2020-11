Zaprte nenujne trgovine, ustavljen javni prevoz. Kateri ukrepi so še stopili v veljavo?

Živilske trgovine so morale z današnjim dnem s polic umakniti oblačila, obutve in tehnično blago.

Poleg živilskih trgovin bodo lahko odprte prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo blago za osebno nego in čiščenje. Izjeme so npr. tudi lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, tržnice, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke in zavarovalniške storitve, pošta, dostavne službe ter servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles.

Iz prepovedi je izvzeto tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo. Niso pa izjeme prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga. To, kot je razumeti iz vladnega odloka, velja tudi za trgovine, ki ostajajo odprte.

Od ostalih storitev so izjema npr. dimnikarske, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo, prisoten samo en izvajalec. Izjema so tudi gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, trafike in kioski, osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih ter druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Trgovci, upravljalci trgovskih centrov in ponudniki storitev, katerih prodaja bo dovoljena, bodo morali ob epidemioloških zahtevah spoštovati tudi določila glede števila potrošnikov v lokalu, trgovini oz. trgovskem centru.