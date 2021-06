Kateri ukrepi bodo ostali v veljavi tudi po preklicu epidemije?

Na vprašanje, kaj bo z nošenjem mask pri nas, glede na to, da so na Danskem te obvezne le še na javnem prevozu za potnike, ki ne sedijo, sproščanja nošenja mask pa napovedujejo tudi v Nemčiji, je Logarjeva odgovorila, da se pogovarjajo in nagibajo k temu, da tudi pri nas, ko dosežemo 60-odstotno precepljenost, sprostimo maske v notranjih prostorih v primerih, ko ne bi šlo za večja in dolgotrajnejša zbiranja.

"Tudi po koncu epidemije tako v veljavi ostaja sistem PCT, tako za notranje prostore lokalov, kot za kulturne, športne prireditve, nastanitvene objekte. Ostaja 10 kvadratnih metrov za dogodke brez fiksnih sedišč, ostaja tri metre razdalje med mizami in ostajajo maske v notranjih prostorih. Umika se omejitev števila oseb pri mizah, tako v notranjih kot zunanjih prostorih, zaenkrat še vedno velja 75-odstotna zasedenosti nastanitvenih obratov in na prireditvah ," je naštela.

Z ukrepi, ki bodo veljali tudi po preklicu epidemije, poskušamo zagotoviti varnost in to, da se številke, ki so v zadnjem tednu zelo ugodne, ne bi začele obračati v nepravilno smer ter bi bilo treba poleti uvajati dodatne ukrepe, je dodala.

Preklic epidemije žal ne pomeni, da se vračamo v povsem normalno življenje brez omejitev, je v oddaji 24UR ZVEČER povedala vodja vladne svetovalne skupine Mateja Logar . "Epidemija se končuje administrativno, kar pomeni, da se spreminja sprejemanje različnih odlokov in predpisov, financiranje določenih dejavnosti v zdravstvu, ne pomeni pa to, da virusa ni več med nami, da je tudi iz strokovnega stališča konec nevarnosti in epidemije ter s tem povezan konec ukrepov," je pojasnila.

Logarjeva je odgovorila, da je trenutno mnenje posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ, da ostanemo pri navodilih proizvajalca in priporočilih Eme, ki ne postavlja starostne meje. "Tako da pri nas ostaja cepivo AstraZeneca namenjeno vsem starostnim skupinam, se pravi od 18 let naprej."

Potem ko je spet završalo glede cepiva AstraZeneca po intervjuju v italijanskem časniku, kjer so vodjo strategije za cepljenje pri Emi razumeli, da zagovarja stališče, da bi se morale države zaradi tveganja za nastanek redkih krvnih strdkov, temu cepivu izogibati, bodo v Italiji s tem cepivom cepili le ljudi, starejše od 60 let, ostale pa s cepivi mRNA. Bomo to storili tudi pri nas?

Tudi Borut Štrukelj iz Fakultete za farmacijo poudarja, da gre tudi pri novih stranskih učinkih tega cepiva, ki jih preverja Ema, za zelo redke primere. "Če pogledamo, da imamo več kot 40 milijonov cepljenih, je cepivo še vedno zelo varno. Po drugi strani vedno govorimo, da v Evropi velja posameznik in ne statistika. Glede na to, da bo vedno več novih cepiv, pa tudi vedno več cepiv, ki jih že uporabljamo, bo prej ali slej prišlo do tega, da se bo cepivo AstraZeneca vedno manj uporabljalo. Moramo vedeti, da je bilo v Sloveniji ogromno cepljenih s tem cepivom, rezultati so dobri, cepil se je tudi celotni politični vrh in še vedno verjamemo v varnost tega cepiva."

Kolikšna pa je verjetnost nastanka krvnega strdka pri cepivu AstraZeneca pri prvem odmerku oziroma pri drugem? In kaj to pomeni v primerjavi z drugimi cepivi? "Kar se tiče nastanka neobičajnih krvnih strdkov – ne govorimo o globoki venski trombozi, ampak o strdkih, ki lahko nastanejo v možganih, obenem pa se v telesu dogaja, da je pomanjkanje trombocitov, je to eden na 200.000. Kar je, če to primerjamo z zdravili, ki imajo veliko neželenih učinkov, še vedno zelo malo. Vendar zdaj imamo že nov neželeni učinek, ki pa ga je Ema takoj vpisala med zelo redke neželene učinke, ki pa morajo biti omenjeni," poudarja Štrukelj.

Če zdravnik ugotovi, da bi pri drugem odmerku lahko prišlo do večje nevarnosti, potem se iz cepiva AstraZeneca lahko preide na drugo cepivo, dodaja, a opozarja, da morata biti zelo jasni doktrina Eme in implementacija tega v Sloveniji. "Ogromnokrat kličejo posamezniki, ki želijo, da bi se v drugem odmerku cepili z drugim cepivom, ne z AstraZeneco, a za to mora biti indikacija, neki pogoji … Drugače je pa varnost še vedno zelo velika."

Štrukelj sicer pravi, da razume skrb in skepso ljudi. Vsem, ki se ne želijo cepiti z novimi cepivi in z novo tehnologijo, sporoča, da bodo na našem tržišču kmalu nova t. i. klasična cepiva. "Je pa prav, da smo odgovorni do drugih in se ne skrivamo v čredno imunost, ker je ne bomo dosegli, če se ne bomo cepili."

'Nobeno cepivo ni 100-odstotno'

Na očitke, da zbolijo tudi tisti, ki so cepljeni, Logarjeva odgovarja, da nobeno cepivo ne zagotavlja 100-odstotne zaščite, vsa cepiva pa zagotavljajo, da bomo, če bomo zboleli, zboleli za bistveno lažjo obliko, kot bi sicer.

Na vprašanje, ali bodo ta teden vladi predlagali še kakšno spremembo ukrepov, ki so še v veljavi, pa je odgovorila, da ne.