Izbira maske: Ocenimo tveganje in izberimo optimalno

Po objavi članka, v katerem smo povzeli ugotovitve ameriške raziskave, ki je bila objavljena v reviji Science Advancesin v kateri so testirali 14 različnih mask, smo preverili, katere maske so najbolj primerne in dostopne tudi na slovenskem trgu. Za strokovno mnenje smo se obrnili na Janeza Dulca, ki je pripravil informativno gradivo o zaščitnih maskah, ki je dostopno tudi na spletnih straneh DZ.

Dulc je najprej pojasnil, da lahko med vsemi analiziranimi 14 primeri iz ameriške študije relevantno obravnavamo le masko proizvajalca 3M, ki je edina primerno označena z njeno nedvoumno identifikacijo in sledljivostjo po dajanju v promet in v uporabo. Gre za masko N95, ki jo pri nas poznamo pod oznako FFP2. A, tako Dulc, tudi omenjena maska ni skladna s predpisi za osebno varovalno opremo v EU. "Le ti zahtevajo med drugim tudi označevanje z oznako skladnosti CE in zagotovitev Izjave EU o skladnosti (v njej proizvajalec poda in potrdi s svojo odgovornostjo vse predpisane podatke o skladnosti maske z zahtevami predpisa) ter tudi navodil in informacij, vse v predpisani vsebini in v Sloveniji tudi v slovenskem jeziku," poudarja. Maska je tako 'ustrezna' samo v posebnih pogojih (priporočila komisije o postopkih ugotavljanja skladnosti in nadzora trga v okviru grožnje covid-19 z dne 13. marca 2020), a samo za določeno obdobje in določene namene.

Proizvajalec 3M sicer nudi največ informacij o maskah in tudi o primerljivosti med njihovimi maskami po predpisih EU (in standardu EN 149) ter po predpisih in standardih v drugih državah. Mask iz ponudbe 3M je ogromno, tudi v Sloveniji lahko do njih pridemo enostavno s spletnim iskalnikom kamor vpišemo maska 3M ali pa respirator 3M, če pa želimo ponudbo še drugih proizvajalcev pa iščemo respirator FFP. "Moramo pa pri tem biti pazljivi, saj je na trgu žal še kar nekaj ponudnikov, ki maske nimajo ustrezno opremljene za prodajo na slovenskem trgu,"poudarja Dulc, ki pravi, da jih je veliko na to tudi opozoril, gospodarsko ministrstvo pa pozval, naj zagotovijo bistveno bolj učinkovito delo tržnega inšpektorata za osebno varovalno opremo.