Katoliška cerkev poravnala globo za avgustovsko sveto mašo na Brezjah

Zdravstveni inšpektorat je 21. decembra 2020 ugotovil navedeno kršitev in izdal plačilni nalog v višini 4000 evrov za pravno osebo in 400 evrov za zakonitega zastopnika. Katoliška cerkev je globo poravnala. "V izogib prihodnjim globam, Slovenska škofovska konferenca poziva vse duhovnike in vernike, da dosledno spoštujejo navodila pristojnih državnih in cerkvenih ustanov," so zapisali na spletni strani Katoliške cerkve.

Maše med božičnimi prazniki

V mariborski nadškofiji, celjski in soboški škofiji so svete maše z ljudstvom do nadaljnjega odpovedane. V ljubljanski nadškofiji je odsvetovano obhajanje svetih maš z verniki na sveti večer, božič in na nedelje. Izjemoma lahko župniki po lastni presoji in glede na epidemiološko sliko obhajajo svete maše z verniki na sveti večer, božič in na nedelje. Duhovniki obhajajo sveto mašo samo ob navzočnosti najožjih bogoslužnih sodelavcev, verniki pa naj sveto mašo spremljajo preko spleta ali drugih elektronskih medijev. V novomeški škofiji bodo obhajanje svetih maš z ljudstvom začeli z današnjim dnem, 23. decembrom. V župnijah koprske škofije so dovoljene svete maše z ljudstvom.