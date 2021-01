Kdaj bo cepivo Moderne v Sloveniji, še ni znano. Neželenih učinkov malo

Prve odmerke Moderninega cepiva bodo v Evropski uniji razdelili prihodnji teden, pri tem pa bo vsaka država članica dobila svoj delež. Prof. dr. Borut Štrukelj je o cepivu Moderna povedal, da zaščita pri cepivu Moderne nastopi 12. dan po drugem odmerku ter da je neželenih učinkov po cepljenju relativno malo. Točen datum, kdaj bomo v Slovenijo dobili tudi to cepivo, ni znan.

Na dopoldanski novinarski konferenci je sodeloval prof. dr. Borut Štrukelj, ki je spregovoril o cepivu Moderne. Kot je dejal, je bil včeraj dan D za novo cepivo Moderne. Evropska agencija za zdravila je v dopoldanskem času dala pozitivno mnenje. Ob 17. uri pa je cepivo potrdil še Generalni direktorat v Bruslju in tako smo v enem dnevu dobili novo, drugo cepivo. Cepivo Moderne je zelo podobno sestavljeno kot cepivo Pfizerja, je pojasnil. Gre za RNA-cepivo. Tisti trenutek, ko je cepivo ali zdravilo odobreno, je tudi sestava znana. Podatke lahko dobite na spletni strani Evropske agencije za zdravila. Štrukelj je pojasnil, da RNA-tehnologija omogoča, da se RNA-molekula, ki ima zapis za virusni protein, umesti direktno v celici, v sistem nastanka tudi naših proteinov. RNA-cepiva ne prehajajo v jedro in nimajo nobenega vpliva na človeški genom. Prva naloga tega mehurčka je, da zaščiti RNA-molekulo, ki nosi zapis za površinski protein samega virusa. Druga naloga pa je, da se ta mehurček združi s človeško celico in omogoči vstop cepiva v celico.

Cepivo Moderna ima kar nekaj prednosti. Shranjuje se na –15 do –25 °C sedem mesecev. Cepivo lahko shranjujemo na 2–8 °C (temperatura naših hladilnikov) za 30 dni. Cepivo je 12 ur obstojno pri 8–25 °C, kar je zelo pomembno za distribucijo.

Kot pri cepivu Pfizerja je bilo tudi pri cepivu Moderne narejenih več kliničnih študij, pri katerih je sodelovalo okoli 30.000 posameznikov. Študije so bile razdeljene na dva dela – približno polovica je dobila placebo, polovica pa cepivo. Pri sestavi cepiva Moderne gre za 100-miligramski odmerek, v eni viali je 10 odmerkov in v eni škatli je 10 vial, kar pomeni, da je zagotovljen dober transportni sistem, še pravi Štrukelj. Ker klinične študije zajemajo populacijo od 18. leta starosti v primeru Moderne oz. 16. leta v primeru Pfizerja, se vedno pojavlja vprašanje, ali so cepiva primerna za otroke in mladostnike, mlajše od 16 let (Pfizer) oz. 18 let (Moderna). Študije niso zajemale nosečnic in doječih mater, zato tem svetujejo posvet z osebnim zdravnikom, saj "ekstrapolacija še ni samoumevna, zato družba Moderna pravi, naj se nosečnice ne cepijo, razen če cepljenje odtehta neželene učinke, ki bi jih lahko pričakovali zaradi same okužbe." "Glede prehoda cepiva v materino mleko študija še poteka, zato tudi doječim materam svetujemo, da se posvetujejo s svojim zdravnikom," pravi Štrukelj.

Je pa cepivo primerno tudi za kronične bolnike, kot so bolniki s srčno-žilnimi obolenji, diabetični bolniki in bolniki, ki imajo kronična vnetna obolenja, saj v telo ne vbrizgamo aktivnega antigena, ampak ta nastaja v naših celicah, zato je neželenih učinkov manj. Vsi bolniki, ki prejemajo imunosupresivna zdravila (zdravila, ki zmanjšajo delovanje imunskega sistema), se lahko cepijo. Možno je sicer, da bo pri njih cepivo manj učinkovito. Neželenih učinkov je relativno malo in še ti so blagi. Najpogostejša je blaga bolečina na mestu vboda, kar velja praktično za vsa cepiva. Lahko pride do rahlega glavobola, rahle slabosti, povišane temperature, ki pade zelo hitro ter bolečine v mišicah. Je bil pa zapisan tudi en resen neželeni učinek, ki je zelo redek. Gre za zelo zelo redek pojav pekočega občutka na koži obraza, posebno v primerih, ko je ta del telesa bil tretiran z različnimi lepotnimi posegi. Ampak to je izjemno redko. Tako kot vsa ostala cepiva, tudi cepivo Moderne lahko povzroči preobčutljivost in kasneje anafilaksijo. To je bilo izjemno redko opaženo - le v nekaj primerih, poudarja Štrukelj."V kolikor nekdo dobi izpuščaj na koži, zelo močan utrip srca, povišano temperaturo takoj po cepljenju, naj takoj pove svojemu zdravniku. V tem primeru zdravnik drugega odmerka ne bo dovolil."

Prve odmerke Moderninega cepiva bodo v Evropski uniji razdelili prihodnji teden, pri tem pa bo vsaka država članica dobila svoj delež, je za bruseljski spletni bilten Euractiv povedal vir pri EU. V prihodnjih mesecih, do septembra, naj bi bilo za Unijo na voljo 80 milijonov odmerkov Moderninega cepiva, je dodal.

Kdaj bo cepivo v Sloveniji? Slovenija bo na začetku, kot je dejal Štrukelj, dobila relativno malo odmerkov cepiva Moderne. Po besedah Kacina pa ministrstvo za zdravje ve, kdaj bo prva dobava in kolikšna naj bi bila."Ali bo datum, ki sedaj okvirno velja, obveljal ali ne, v tem trenutku ne vemo, zato ne želimo širiti informacij o količini cepiv in datumu prihoda. Ko bomo imeli vse točno potrjeno, vas bomo s tem tudi takoj seznanili," je napovedal."Evropska komisija se poskuša z Moderno dogovoriti za večje dobave, ali bodo ti dogovori uspešni ali ne, vas bomo obvestili, brž ko bo mogoče. Če ta dogovor ne bi bil možen, bo slovenska vlada pogledala tudi kam drugam," je še dejal. Na Hrvaškem prvih 4000 odmerkov cepiva proti covidu-19 ameriške družbe Moderna pričakujejo 11. januarja, je danes na seji hrvaške vlade povedal premier Andrej Plenković. Sicer pa so po besedah vladnega govorca zdravniki družinske medicine dobili pisno obvestilo, da dobijo naslednji teden vsak po deset odmerkov za cepljenje njihovih najbolj ogroženih bolnikov.

icon-expand Prvi dan cepljenja s Pfizerjevim cepivom v Sloveniji. FOTO: Sašo Adamič

Približuje se tudi cepljenje proti covidu-19 za splošno prebivalstvo. Zdravstveni dom Kranj je zato danes začel zbiranje prijav prebivalcev na cepljenje, ki bo predvidoma steklo prihodnji teden. Prijavo je možno oddati preko obrazca na spletni strani zdravstvenega doma in na telefonski številki 040 807 672 vsak delovnik med 8. in 13. uro, so sporočili z Mestne občine Kranj. Cepljenje bodo izvajali glede na prednostne kriterije, ki jih je določilo ministrstvo za zdravje in glede na količino odmerkov cepiva, ki bo tedensko dodeljena zdravstvenemu domu. Prvi bodo med splošnim prebivalstvom na vrsti za cepljenje starejši od 80 let. Direktorica Zdravstvenega doma Kranj Lili Gantar Žura, ki se je že cepila, je pozvala Kranjčane in ostale, ki sodijo pod njihov zdravstveni dom, da se prijavijo na cepljenje v čim večjem številu. "Stopimo skupaj in naredimo nekaj za zdravje vseh nas. Kot odgovorna zdravstvena delavka in občanka vas naprošam, da se cepite in na ta način poskrbite za varnost sebe in skupnosti, v kateri bivamo," je pozvala. Zaščita 12. dan po drugem odmerku Po drugem odmerku je zaščita okoli 95-odstotna, o tem, kako dolgo bo trajala, pa še nimajo podatkov. Glede stopnje zaščite po prve odmerku so ocene neenotne, znaša pa okoli 40 do 50 odstotkov. Zaščita pri cepivu Moderne nastopi 12. dan po drugem odmerku, za razliko od Pfizerjevega cepiva, kjer je to obdobje med sedmimi in devetimi dnevi. Cepljenje z drugim odmerkom Moderninega cepiva je priporočeno 28 dni po prvem, a nekaj dni razlike za samo zaščito po besedah Štruklja ni tako pomembno.