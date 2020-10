Kdaj bo cepivo proti novemu koronavirusu dostopno širši populaciji?

"Cepiti moramo nekatere v vseh državah namesto vse ljudi v nekaterih državah. Deljenje in solidarnost morata biti v interesu vsake nacije sveta," opozarja Tedros Adhanom Ghebreyesus , generalni direktor WHO.

Dodatna težava je, kot svari Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), nacionalizem pri cepivu. Bogate države že imajo zakupljene velike količine, pri čemer revnejšim in manj vplivnim ne bi ostalo nič.

Pfizerjevo cepivo je nekoliko drugačno kot cepivo Astrazenece, ki ga na evropski agenciji za zdravila že preverjajo in bi, kot pravi Roman Jerala s Kemijskega inštituta, lahko bilo bolj učinkovito. "Res pa je, da so v tem primeru proizvajalci začeli proizvajati cepivo, še preden je bilo odobreno."

"Proizvodna linija mora biti na novo vzpostavljena, problem je, da mora biti to že v času vrednotenja cepiva,"pa opozarja Bratkovič.

Kar predstavlja veliko tveganje, predvsem pa terja veliko znanja. In prav znanje je slovensko podjetje Brinox, s tem, ko so ga izbrali za dobavitelja opreme, dobro unovčilo. Kar običajno traja več let, so dosegli v le nekaj mesecih. Kdaj bo torej cepivo dostopno širši populaciji?

Jerala napoveduje, da bi cepivo lahko postalo dostopno za vse že prihodnje poletje.