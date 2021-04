Kdaj bomo poleg cepiv dobili tudi učinkovito zdravilo proti covidu-19?

Britanci zelo pozorno spremljajo Pfizerjevo razvijanje tablete proti covidu-19, pri tem pa poudarjajo, da so najboljša rešitev za konec osovraženih karanten. Pfizer, ki je prvi sprožil preizkušanje protivirusnih tablet pri ljudeh, pravi, da bo prva faza testov končana 25. maja in da utegnejo biti tablete na voljo že letos.

V Veliki Britaniji se bo nova delovna skupina ukvarjala izključno z iskanjem in nakupi teh tablet, so pa na Otoku z velikimi nakupi cepiv, še preden so bila ta odobrena, zadeli v črno. Navečje navdušenje nad tovrstnimi tabletami je pokazal ravno britanski premier Boris Johnson. "Če bo tvoj test pozitiven, boš lahko doma vzel tableto in zatrl virus, s tem pa znatno zmanjšal možnost, da se okužba razvije v bolj resno bolezen,"je dejal. Po tabletah bi posegli tudi, če bi bile na testu pozitivne osebe, s katerimi živimo. S tem bi preprečili možnost širjenja okužbe.

Pfizerjeva tableta je sicer pokazala močno protivirusno delovanje v laboratoriju, počakati pa bo treba na rezultate testov pri okoli 60 prostovoljcih. Študije potekajo v ZDA in Belgiji.

Dr. Roman Jerala s Kemijskega inštituta medtem meni, da so napovedi o zdravilu še preuranjene, saj še prva faza študij ni zaključena. Gre sicer za resno zdravilo, ciljano proti virusu, kar je precej bolj učinkovito kot splošna zdravila. Tovrstna zdravila sicer poleg Pfizerja razvija še več farmacevtskih podjetij, med drugim Merck. Jerala ob tem poudarja, da morda nikoli ne bomo dobili učinkovitega zdravila proti covidu-19. Tudi za gripo za na primer nimamo. Virusi se namreč precej lažje prilagodijo zdravilom z mutacijami. Po mnenju Jerale so za zdaj edina realna rešitev cepiva.