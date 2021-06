PRENOS V ŽIVO: Kdaj in kje bo potekalo cepljenje brez naročanja?

V Zdravstvenem domu Trbovlje, Domžale in Murska Sobota ter na Notranjskem so sicer že v četrtek napovedali, da bodo v petek oz. soboto cepili proti covidu-19 brez predhodnega naročanja. Pridejo lahko vsi, ki so starejši od 16 let, ki še niso bili cepljeni, ki covida-19 niso preboleli v zadnjih šestih mesecih in so trenutno brez znakov okužbe.

S trboveljske občine so sporočili, da se zainteresiranim osebam za cepljenje ni treba predhodno naročiti, temveč lahko kar pridejo na cepljenje, ki bo v petek. S seboj morajo imeti zdravstveno kartico. Drugi odmerek cepiva proizvajalca Pfizer, s katerim jih bodo cepili, bo na voljo predvidoma čez tri tedne, takrat bodo tudi tisti, ki se bodo cepili v petek, znova povabljeni na cepljenje. Na razpolago bodo imeli približno 300 odmerkov cepiva.