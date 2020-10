Kdaj se bodo zaradi policijske ure zapirale trgovine?

Trgovci zaradi dodatnega ukrepa za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, po katerem bo s torkom med 21. in 6. uro razen v izjemnih primerih začasno prepovedano gibanje na prostem, prilagajajo delovni čas poslovnih enot.

Merkator bo svoje poslovalnice, ki so bile doslej odprte do 21. ure ali še dlje, od torka zaprl ob 20.45. V Tušu bodo poslovalnice, ki so bile doslej odprte do 21. ure, od torka zapirali ob 20. uri.

S torkom se spreminja tudi delovni čas nakupovalnih središč v upravljanju družbe SES - to so Aleja Ljubljana Šiška, Citypark Ljubljana, Citycenter Celje, Europark Maribor in Center Interspar Vič. Kot so sporočili, bodo od ponedeljka do petka odprta od 9. do 20. ure, ob sobotah pa od 8. do 20. ure. Izjema so trgovine Interspar, ki bodo vse dni odprte od 8. ure do 20.30. Ob nedeljah so omenjena nakupovalna središča zaprta.