'Kdo bo odgovarjal za številne nepotrebne smrti starejših zaradi covida-19?'

Do 17. decembra je po njihovih navedbah umrlo že 1264 stanovalcev domov, od tega kar 678 v domovih in ne v bolnišnicah. "Za to so odgovorni vlada in pristojni ministri. Med drugim so se rdeče cone v domovih z veliko okuženimi izkazale kot neustrezna rešitev," so v združenju za dostojno starost Srebrna nit zapisali v dopisu, ki so ga med drugim naslovili na predsednika vladeJaneza Janšoin ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja.

Zahtevajo redno in pravočasno izplačilo plač in vseh dodatkov, prav tako pa tudi podpis kadrovskih normativov v zdravstveni negi in socialni oskrbi. Izpostavili so, da niso bili seznanjeni z ugotovitvami odrejenih izrednih strokovnih nadzorov v domovih po koncu prvega vala epidemije. Strokovnega, upravnega ali sistemskega nadzora nad triažiranjem stanovalcev v domovih pa ni bilo, so dodali. V domovih po njihovih besedah sicer ni niti rednih niti izrednih strokovnih nadzorov.

Zahtevajo, da v vseh domovih zagotovijo prostore za varna srečanja stanovalcev in sorodnikov in predpišejo protokole za vhod v dom zaradi obiska ali izvajanja dodatne terapije. Zakaj so v domovih in bolnišnicah dnevno lahko navzoči duhovniki, sorodniki pa ne, jih zanima. Takoj je treba omogočiti obiske tako v domovih kot v bolnišnicah, še posebej pri osebah z demenco in drugimi psihičnimi težavami ter umirajočih, so pozvali.

Protikoronska zakonodaja, ki je v postopku sprejemanja ali v pripravi, naj po njihovem predlogu opredeli vse najvišje možne dodatke za zaposlene vseh profilov denimo v zdravstvu, sociali in Policiji, ki naj bodo izplačani tekoče. Hkrati naj se tako za te profile kot tudi za vse, ki se želijo testirati zaradi obiska sorodnika v domu ali v bolnišnici, določi hitro testiranje.

Nadalje naj omenjena zakonodaja omogoči dovolj zaščitne opreme za vse stanovalce, zaposlene in obiskovalce v socialnih zavodih in tudi za državljane, ki imajo prenizke dohodke za nakup mask. Prav tako naj se predvidi testiranje in zaščitna oprema za sodelujoče pri pomoči na domu in v pilotnih projektih.

Zdravi stanovalci naj se iz socialnih zavodov z okužbami premestijo v primerne hotele, če bi se to izkazalo kot najboljša rešitev, protikoronska zakonodaja pa naj predvidi nadomestilo za najemnine.

Prav tako naj se pripravi vladni načrt in predvidi sredstva za reorganizacije največjih domov starejših v Sloveniji.

Poleg tega so nujni primerni ventilatorji ali filtri za odvajanje okuženega zraka iz prostorov domov, ambulant in bolnišničnih prostorov.

Nemudoma je treba odpraviti vse omejitve gibanja pri zdravih stanovalcih domov, saj kršijo osnovne človekove pravice. Poleg tega je treba zagotoviti vso fizioterapevtsko pomoč tudi vsem težje gibljivim in tistim, ki ležijo, so pozvali.