Šest ponudb za aplikacijo za sledenje koronaokužb, dve ne izpolnjujeta pogojev

Ministrstvo za javno upravo je v nedeljo objavilo poziv za oddajo ponudbe za prilagoditev mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi s koronavirusom. Ponudbe so zbirali do danes do 12. ure, izbrali pa bodo ekonomsko najugodnejšo ponudbo, pri čemer bodo poleg cene upoštevali vsebino ponudbe, ki jo bodo točkovali, in reference podjetja, so sporočili.

Do 12. ure je se je na poziv odzvalo šest ponudnikov, od katerih dva ne izpolnjujeta razpisanega pogoja glede ponudbene vrednosti (cene), štirje pa ta pogoj izpolnjujejo, so sporočili iz pristojnega ministrstva.

Ponudbene cene so navedene z DDV:

- RSTEAM d.o.o.: 4.026,00 evrov

- Informacijsko Tehnološki Center d.o.o.: 47.580,00 evrov

- Net informatika d.o.o.: 9.700,71 evriv

- Comtrade CDS, digitalne storitve, d.o.o.: 42.090,00 evrov