Kdo lahko gre na Hrvaško? Slovenko, ki je bila na poti k partnerju, na meji zavrnili

"V Zagrebu imam partnerja in ker se nisva videla že dva meseca, je bila želja po tem, da se končno spet vidiva, seveda velika,"pravi bralka, ki pa meje ni mogla prečkati.

Včeraj sta se sicer v Ormožu srečala notranja ministra Slovenije in HrvaškeAleš Hojs in Davor Božinović,ki sta se izrekla za lažje prehajanje meje, a upoštevajoč zdravstvene razmere. Potrdila sta, da lahko slovenski državljani odhajajo na Hrvaško tudi iz turističnih razlogov, saj je tudi turizem gospodarska dejavnost. Morajo pa predložiti svoje kontaktne podatke.

A je bilo včeraj na meji precej zmede, zato se je hrvaška policija odzvala s konkretnimi pojasnili.

Kot pojasnjujejo, je trenutno vstop tujih državljanov na Hrvaško mogoč le v primeru, ko gre za "poslovni ali drugi gospodarski interes za Hrvaško ali za neodložljive osebne razloge". Za to morajo potniki pokazati tudi ustrezno dokumentacijo.

"Če gre za poslovni obisk, morajo državljani EU na mejnem prehodu pokazati dokumentacijo, iz katere je razviden gospodarski interes za Hrvaško, ali dokaz o interesu gospodarskega subjekta za prihod te osebe, ali vabilo na poslovni sestanek. Pod to kategorijo spada tudi dokazilo o plačani namestitvi ali rezervaciji za apartma ali hotel, dogovor o pavšalnem zakupu prostora v kampu, rezervacija parcele v kampu, najem turističnega čolna ali jadrnice, vplačani ali dogovorjeni turistični obiski Hrvaške kakor tudi cel drugi spekter turističnih aktivnosti," so razložili.

Kakšni pa so torej upravičeni osebni razlogi? Ko gre za neodložljive osebne razloge, je treba predložiti dokumentacijo, ki potrjuje lastništvo nepremičnine na Hrvaškem ali plovila (možno tudi v obliki lizinga) ali pa dokazuje, da je prihod nujen zaradi pogreba člana družine. "Pod to kategorijo se kot mogoči razlog lahko navaja tudi skrb za člane družine, še posebej starejših, udeležba na sodnih obravnavah ali opravljanje državne mature, dostop do finančnih institucij, če tujec prejema plačo ali pokojnino od hrvaškega delodajalca, poroka člana družine in podobno," navajajo na hrvaški policiji.

Obiska partnerja na konkretnem seznamu torej ni, lahko pa posameznik, preden se odpravi na pot proti sosedom, pošlje vprašanje na elektronski naslov uzg.covid@mup.hr, kjer bo dobil odgovor, ali lahko potuje na Hrvaško.

Še več podrobnosti naj bi bilo dorečenih na sestanku vodij obeh policij, ki bo predvidoma v sredo.