Kdo naj plača hitre teste in kje sploh so?

Medtem ko so v Ljubljani brezplačno testirali samo šolnike, ostali pa so si morali test plačati sami, so v Mariboru testirali vse po vrsti. Na Ravnah na Koroškem bo odslej hitri test večino stal 20 evrov. Kako to pojasnjujejo na ministrstvu za zdravje?

Zanesljivost hitrih antigenskih testov je samo ena od težav zdravstvenega ministrstva. Testov zmanjkuje, zato jih ponekod že zaračunavajo – na Ravnah na Koroškem bodo denimo za tržno dejavnost na voljo le samoplačniški, in sicer po 20 evrov. "Za zdaj je teh testov dovolj za trenutno uporabo. Zakaj se naš nacionalni razpis zamika? Ravno zaradi tega, ker pričakujemo zelo kmalu dobavo iz skupnega evropskega naročila, potem pa bodo sledile razprave in odločitve, kako bo s hitrimi testiranji v prihodnje," je dejala državna sekretarka Marija Magajne. Država je namreč že do konca januarja porabila 400.000 oziroma kar 80 odstotkov vseh testov, ki sta jih dobavila zloglasna kriptopiramidaša, zdaj pa jih je na zalogi, to priznavajo celo na ministrstvu, le še nekaj. Kljub temu novega javnega naročila za dodaten milijon hitrih testov – obljubljajo ga že od druge polovice decembra – še vedno ni. Natančnega pojasnila, zakaj ne, kje se zatika, tudi danes nismo prejeli, eden od razlogov pa naj bi bil skupni razpis Evropske unije, pri katerem sodeluje tudi naša država. A tega, koliko testov, kdaj in po kakšni ceni nam pripada, odgovorni spet ne pojasnjujejo. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje RS (MZ) Marija Magajne je danes razkrila le, da bo pet odstotkov testov brezplačnih, preostanek bomo morali pokriti iz proračuna. Že sredi januarja so nam iz Evropske komisije skopo sporočili le, da bo Slovenija zastonj prejela približno 100.000 testov in če gre za iste številke, bi to pomenilo, da bomo iz Bruslja skupaj dobili dva milijona testov. A kot rečeno, nihče ne pove, kdaj.