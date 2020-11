Kdo sta bogata, a skromna znanstvenika, ki sta razvila cepivo proti covid-19?

Ugur Sahin in Ozlem Tureci sta se odločila, da bosta svoji življenji posvetila področju onkologije in nalezljivih bolezni, že več let pa orjeta ledino v personaliziranih imunoterapevtskih postopkih za zdravljenje raka. A prelomna raziskava na področju spremenjene genetske kode je njuni imeni sredi pandemije novega koronavirusa izstrelila v svet, ki ju zdaj pozna kot izumitelja prvega učinkovitega cepiva proti covid-19.

55-letniUgur Sahin se je rodil v Iskenderunu, mestu na turški obali. Ko je bil star štiri leta, so se z družino preselili v Köln, kjer je njegov oče delal v Fordovi tovarni, poroča Reuters. Danes 53-letno Ozlem Tureci, hčerko turškega zdravnika, je spoznal med študijem, ko sta oba šele začenjala svoji akademski karieri. Povezala ju je ljubezen do raziskav o zdravljenju raka, v laboratoriju naj bi celo začela svoj poročni dan. Leta 2008 sta v nemškem Mainzu ustanovila podjetje BioNTech, v ponedeljek pa je njun partner, ameriški farmacevtski gigant Pfizer, sporočil, da je cepivo, ki sta ga razvila, več kot 90-odstotno učinkovito pri preprečevanju okužbe pri prostovoljcih. Da bi sprožili imunski odziv pri cepljenih ljudeh, so uporabili tehnologijo na osnovi genov, poznano kot RNA. RNA ali mRNA prenaša navodila od DNK do telesnih celic, da naredi določene beljakovine. Do sedaj mRNA cepivo še ni bilo nikoli odobreno za preprečevanje nalezljivih bolezni.

Sahin je v ponedeljek v pogovoru z novinarji poudaril pomembnost te informacije in v svet poslal sporočilo upanja. "Mislim, da je dobra novica za človeštvo, da zdaj razumemo, da se okužbe s covid-19 lahko preprečijo s cepivom," je dejal. Izvršni direktor Pfeizerja Albert Bourla pa je za CNN povedal, da gre za največji medicinski dosežek v zadnjih 100 letih.

icon-expand Ugur Sahin FOTO: Biontech

Čeprav je omenjeno cepivo ogromen korak za znanost, pa sta Sahin in Turecijeva že veterana v svetu medicinskih dosežkov. Oba zdravnika po poklicu sta leta 2001 ustanovila svoje podjetje Ganymed Pharmaceuticals, ki se je ukvarjalo z razvojem protiteles proti raku, in ga leta 2016 prodala za 1,4 milijarde dolarjev (1,19 milijarde evrov). Po poročanju tednika Welt am Sonntag sta oba uvrščena med sto najbogatejših ljudi v Nemčiji. V torek je tržna vrednost njunega podjetja, ki kotira na borzi Nasdaq, narasla na 25,72 milijarde dolarjev (21,78 milijarde evrov) – kar je velik preskok iz 4,6 milijarde dolarjev (3,9 milijarde evrov), kolikor je bilo vredno lani. Njuna dobrodelnost in dolgoletna predanost akademski sferi in znanosti ju je vsa ta leta ohranjala trdno na realnih tleh – kar se ni spremenilo niti zdaj, ko sta se zaradi dela na cepivu za covid-19 znašla v središču pozornosti, pravijo njuni sodelavci. Sahina opisujejo kot skromno osebo. "Kljub svojim dosežkom se ni nikoli spremenil iz neverjetno skromnega in prijaznega človeka," je za Reuters povedal Matthias Kromayer, član uprave družbe tveganega kapitala MIG AG, ki je finančno podprla BioNTech.

icon-expand Ozlem Tureci FOTO: Biontech

To je jasno razvidno tudi tedaj, ko Sahin govori o globalnih prizadevanjih za zaustavitev virusa. V torek je dejal, da verjame, da cepivo BioNTech / Pfizer ne bo edino cepivo proti covid-19, in poudaril, da potekajo številna preizkušanja cepiva v 3. fazi. Povedal je tudi, da je cilj podjetja BioNTech v sodelovanju s Pfizerjem povečati proizvodnjo cepiva, in da upa, da bodo do konca leta 2021 izdelali do 1,3 milijarde odmerkov, če bodo le dobili dovoljenje. Ponovil je tudi, da nameravata BioNTech in Pfizer verjetno že prihodnji teden Ameriško upravo za prehrano in zdravila zaprositi, naj dovoli uporabo cepiva v nujnih primerih.