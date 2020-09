Kdo, za vraga, je Marko? Je bil tu ali ne?

Tam bralce na zabaven način vodijo skozi pravilna in nepravilna dejanja, povezana z nošenjem mask, dotikanjem obraza, umivanjem rok, kašljanjem, ohranjanjem varnostne razdalje in slabim počutjem, ki jih pripišejo različnim imenom. Ob vsakem zapisu je tudi krajše opozorilo ali nasvet.

"Nalezimo se dobrih navad. Ker imamo slabih že vrh glave. Bodimo previdni in strpni , upoštevajmo priporočila zdravstvenih strokovnjakov ter poskrbimo za naše in zdravje tistih okrog nas ," pozivajo na svoji spletni strani.

"Marko je okužen s koronavirusom, sprehaja se okoli. Bil je na avtobusu, v šoli, na tržnici, v lokalu, trgovini ... in ne upošteva osnovnih napotil o higieni. Kamor Marko pride, tam ostane. Zato umivaj, nosi, drži. Ker le z upoštevanjem priporočil stroke lahko pred širjenjem virusa zavarujemo sebe in s tem tudi druge. Zato naj veljajo tri dobre navade: umivaj, nosi, drži," pa pozivajo ob videoposnetku.

Kot so pojasnili na zdravstvenem ministrstvu, so najbolj preprosti ukrepi pri preprečevanju virusa zelo učinkoviti, če se jih le dosledno držimo. "Pazimo na redno uporabe maske na javnih površinah, poskušamo se ne dotikati obraza, bolj pogosto si umivamo roke, če pa to ni možno, si jih razkužimo, ohranjamo varno razdaljo, kašljamo in kihamo v rokav ter ostanemo doma, ko se ne počutimo dobro in imamo vročino. S kampanjo ljudi ozaveščamo, da lahko z upoštevanjem pravil stroke pred širjenjem novega koronavirusa zaščitimo sebe in s tem tudi druge. Upamo, da bodo ta priporočila postala dobre navade vseh nas."