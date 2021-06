'Kdor je povzročil tako stanje, ni pravi naslov za rešitev problema'

Če izberem samo najhujše – nabava zaščitne opreme s posredniki in provizijami, prepoved takojšnjega direktnega uvoza, policijska represija, o kateri sem pisal, da se dogaja po diktatu dvojca Janez Janša-Aleš Hojs, napad na medije (STA kot najhujši primer), žalitve evropskih institucij in novinarjev ipd.

"Poteze te vlade so psihopatske, v skladu z osebnostjo vodje," ste dejali v enem od nedavnih intervjujev. Katere poteze konkretno ste s tem mislili?

Ocenil je tudi, da "nam vladajo mrzli ljudje". "Mrzli ljudje postavljajo na pomembna mesta sebi podobne. Lažejo nam in svetu. Pravijo, da rešujejo življenja. Reševanje življenj je za to vlado zgolj stranski učinek bogatenja," je dejal na protestnem shodu 27. aprila. Meni tudi, da je na oblasti človek, ki "že tretjič dokazuje, da mu ni mar ne za zakone, ne za moralo, ne za ljudi". S Petrovcem smo se pogovarjali o koronaukrepih in ključnih odločevalcih.

Kot opozarja, pa občutek, da oblast zlorablja moč, na ljudi deluje zastraševalno – to pa pomeni pasivizacijo in čakanje na boljše čase ali pa na pogumnega vodjo, ki se bo uprl in opravil njihovo delo, meni.

Da epidemijo izrablja za to, da lahko zlorablja svojo moč, je vladi že pred časom očital penolog, pravnik, profesor in avtor Dragan Petrovec . Velik nasprotnik represije v kaznovalnem sistemu je opozoril, da se je v naši družbi razširil "virus represije".

Kako pa lahko že sam občutek, da oblast zlorablja moč, vpliva na psiho in vedenje ljudi?

Predvsem zastraševalno – to pomeni pasivizacijo in čakanje na boljše čase ali na pogumnega vodjo, ki se bo uprl in opravil njihovo delo (delo tiho čakajočih).

Razgreto ozračje je prineslo grožnje politikom, vandalizem ... Kaj se dogaja? Je to odraz stisk, v katerih so se znašli ljudje? Sporočilo, da imajo dovolj? Kaj to pomeni za delo policistov in varnost državljanov?

Državljani so praviloma varni, saj spadajo v krog pravih žrtev, za politike pa je to neka napetost, ki jo različno prenašajo. Najlažje jo prenašajo izrazito psihopatske osebnosti, ki brez zavor samo stopnjujejo represijo. Za policiste je nekaj več dela, zlasti zato, ker politiki pričakujejo in zahtevajo brezpogojno zaščito.

Na drugi strani pa pride človek z motorno žago pred parlament in ga nihče ne obsoja. Razumejo ga, pojavili so se celo napisi podpore "je suis" in fotografija motorke. Ali leto "izredni razmer" upravičuje takšno ravnanje?

Gre za posamične incidente, na katere pa se je treba ustrezno odzvati. Tista oseba z motorko pred parlamentom ni predstavljala praktično nikakršne nevarnosti.

Kako bi morala v takšnih kriznih situacijah reagirati politika, da bi ljudi pomirila?

Kdor je povzročil tako stanje, in to je predvsem politika, ni pravi naslov za rešitev problema. Tako politiko je treba zamenjati.

Kaj pa Policija? Če je prej uživala veliko zaupanje ljudi, je med epidemijo in ob spornih kadrovskih menjavah postala organ, ki ljudi kaznuje zaradi rogljičkov in dežnikov. So se policisti znašli v nehvaležnem položaju – med dvema ognjema?

Da. Vendar del Policije – prepričljivo manjši – brez pomisleka izvršuje skoraj kakršno koli navodilo, naj bo še tako skregano s pametjo in zakoni.

Kako vi kot penolog gledate na splošen odnos Slovencev do nasilja, upora? Ali znamo stisko kanalizirati na sprejemljiv način ali se prepogosto zatekamo k nasilju?

Slovenci smo še najbolj nasilni do sebe. Samomori, životarjenje v nasilju – to je samomor na obroke, upor je redka oblika, ki pa sicer dokazuje vitalnost.