Kemijskemu inštitutu dovoljenje za testiranje cepiva proti covidu-19 na miših

Jerala je vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu, kjer testirajo novo platformo za cepiva, ki bo omogočila hitrejši, enostavneši in cenejši način priprave cepiva. Cepivo hočejo do kliničnih raziskav pripeljati s svojim znanjem.

Jerala je marca zaFinance pojasnil, da so se člani odseka za sintezno biologijo in imunologijo Kemijskega inštituta povezali s skupinami Tehnične univerze v Münchnu, univerze v Regensburgu ter Aarhus univerze na Danskem.

Po njegovih ocenah lahko pridejo do predklinične stopnje raziskav s pol milijona evrov, ključna pa bo hitrost, ki je odvisna od tega, kako hitro bodo lahko pridobivali potrebne reagente. Klinične raziskave praviloma trajajo od 12 do 18 mesecev.

Kot so pojasnili na upravi, so sicer do danes prejeli le to vlogo, vezano na iskanje cepiva za sars-cov-2. V Sloveniji lahko poskuse na živalih izvajajo le organizacije, ki so odobrene s strani pristojnega območnega urada uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Poskusi na živalih morajo potekati v skladu z uredbo Evropskega parlamenta in sveta iz septembra 2010, ki ureja področje zaščite živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene.

Vsi postopki od prejema vloge do izdaje dovoljenja za projekt po njihovih navedbah potekajo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. "Ocenjujemo, da je za izvedbo celotnega postopka, torej od prejema do izdaje dovoljenja za izvedbo projekta, v primeru popolne vloge, za katero ni treba nobene dopolnitve, in v običajnih delovnih razmerah potreben približno en mesec," so še odgovorili na očitke, da postopki predolgo trajajo.