Ker ni cepljen, ostal brez presaditve srca

Bostonska bolnišnica Brigham and Women's se je znašla na udaru kritik, potem ko so 31-letnega pacienta odstranili z vrha seznama čakajočih na presaditev srca. Tako so se med drugim odločili, ker se DJ Ferguson ne želi cepiti. Njegov oče je za BBC povedal, da sin ne verjame v cepljenje in da je to proti njegovim osnovnim načelom.

A v bolnišnici so imeli pripravljen odgovor: "Glede na pomanjkanje organov delamo vse, kar je v naši moči, da ima pacient po transplantaciji večjo možnost preživetja." Predstavnik bolnišnice je nato še pojasnil, da od potencialnih prejemnikov organov zahtevajo cepljenje proti covidu-19 in zdrav življenjski stil, ki poveča tako možnosti za uspeh operacije kot tudi možnost za uspešno okrevanje po njej.