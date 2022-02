Kiribati po dolgi izolaciji odprli svoje meje, virus prišel že s prvim letalom

Vse leto 2021 so se hotelski delavci in drugi zaposleni v turistični industriji v pacifiški otoški državici Kiribati izobraževali o zaščiti pred novim koronavirusom. Tečaji so vključevali lekcije o pravilnem umivanju rok in nošenju zaščitne opreme. "Bilo je kot usposabljanje kirurgov, ki se pripravljajo na operacijo," je za ameriško revijo Time povedal Petero Manufolau iz turističnega urada Kiribatov.

14. januarja je v tej pacifiški državi po desetih mesecih pristalo prvo potniško letalo, ki pa je bilo za nekaj časa morda tudi zadnje. Letalo je namreč s potniki pripeljalo tudi prve primere novega koronavirusa. Več kot dve tretjini potnikov sta bili na testiranju pozitivni. Sledil je izbruh virusa v otoški državi, ki jo sestavlja 33 atolov.

Okužbe so sledile kljub strogim varnostnim ukrepom. Potniki so morali pred prihodom dva tedna preživeti v karanteni, na letalo pa so se lahko vkrcali le z negativnim testom. Letalo naj bi sicer najela Cerkev, da bi domov pripeljala misijonarje, ki so po začetku pandemije obtičali v tujini. Vlada je nato 22. januarja razglasila stanje katastrofe ter odredila zaprtje države in policijsko uro.

Virus se je hitro razširil med prebivalci, do preteklega ponedeljka se je skupno število okužb povečalo na 460.

Na začetku pandemije so Kiribati zaprli svoje meje. Ni jasno, kdaj bodo oblasti dovolile prihod novih letal, kaj šele turistov. Novinar Rimon Rimon, ki biva v prestolnici Kiribatov, je za Time povedal, da so prebivalci zaskrbljeni, saj vedo, kako zelo nevaren je lahko virus, še posebej za starejšo populacijo. Kiribati imajo na voljo le nekaj intenzivnih postelj.