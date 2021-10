Kitajska gradi verigo karantenskih centrov

Lokalne oblasti imajo do konca oktobra čas za preureditev in izgradnjo centrov, je na tiskovni seji povedal uradnik Nacionalne zdravstvene komisije Cui Gang , ki je zahteval vsaj 20 sob na vsakih 10.000 prebivalcev. Cilj je preprečiti, da bi karantenski objekti v državi postali "razpršeni" in "neorganizirani" , je dejal.

Zelo nalezljiv sev virusa je dosegel državo, ki ima nekatere najstrožje pandemične ukrepe na svetu, zaradi česar je postala nosilka standarda za tako imenovano strategijo 'covid zero', katere cilj je popolna odprava okužb. Pristop, ki je državam, kot so Kitajska, Nova Zelandija in Singapur, pomagal zmanjšati število smrtnih žrtev v velikem delu pandemije, je zdaj pod vprašajem, saj se drugi deli sveta odpirajo kljub novim primerom. Kritiki pravijo, da je omenjeni pristop izolacijski in manj učinkovit proti bolj prenosljivi delti.

Kitajska trenutno od vseh vračajočih se potnikov zahteva vsaj 14-dnevno karanteno z redkimi izjemami za tiste, ki so cepljeni.

Novi karantenski centri bodo začeli delovati v serijah, je dejal Cui. Mesta, ki imajo običajno veliko število obiskovalcev, in pristaniška mesta z velikim številom uvoženih primerov covida bi morala zgraditi "zdravstvene postaje" za medicinsko opazovanje, je dejal, in velike karantenske centre, ki jih je mogoče uporabiti v izrednih razmerah. Trenutne karantenske objekte na Kitajskem, ki so večinoma omejeni na hotele, bodo skrbno pregledali, da bi se prepričali, da izpolnjujejo določene standarde glede lokacije, postavitve in zmogljivosti, tako da lahko preprečijo navzkrižno okužbo, je še dejal.