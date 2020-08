Kitajska odgovarja na kritike: Naše sporočilo je, da se strogi ukrepi splačajo

Fotografije dogodka, ki so obšle svet, so sprožile val ogorčenja. Številne države so izrazile zaskrbljenost in kritiko Kitajski, da si česa takšnega v današnjih časih ne bi smela privoščiti. Prav Vuhan je namreč mesto, kjer je virus covid-19 izbruhnil in ga tudi močno prizadel. Okužilo se je več kot 50.000 ljudi, umrlo pa jih je skoraj 4000.

A kot poročajo kitajski državni mediji, so oblasti s tem dogodkom hotele v svet poslati sporočilo, da se je stroga karantena splačala."Vuhan spet beleži povečanje števila turistov in okrevanje gospodarstva, kar lokalno prebivalstvo smatra kot vrnitev v normalno življenje in hkrati opomin ostalemu svetu, da je sprejemanje in upoštevanje strogih preventivnih ukrepov smiselno," so zapisali v angleški izdaji časopisa Global Times.

Kot trdijo, so organizatorji omenjenega festivala ves čas skrbeli za potrebne ukrepe, kot sta dezinfekcija in merjenje temperature. Poleg tega so kapaciteto gostov samo za to priložnost prepolovili. Pojasnjujejo tudi, da so v Vuhanu testirali skoraj vse prebivalce – okoli 11 milijonov ljudi.

Vodni park, kjer je potekala zabava, se je sicer znova odprl junija, ko je v Vuhanu prenehala veljati 76-dnevna karantena. Ta je stopila v veljavo, ker se je virus, ki je izbruhnil na mokri tržnici, nenadzorovano širil.