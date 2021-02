Kitajska odobrila cepivo CoronaVac

S CoronaVacom so sicer že pred tem v omejenem obsegu cepili nekatere ključne skupine prebivalstva, pri katerih obstaja visoko tveganje za okužbo z novim koronavirusom, po današnji izdaji dovoljenja pa ga bodo lahko uporabili tudi za cepljenje širše populacije.

Gre sicer za pogojno dovoljenje, ki se praviloma izda v nujnih primerih oziroma zdravstvenih krizah, ko klinično testiranje cepiva po običajnih standardih še ni povsem zaključeno, a rezultati nakazujejo, da bo cepivo učinkovito. Testiranje CoronaVaca je potekalo na več lokacijah na Kitajskem in v tujini, med drugim v Braziliji in Turčiji, po navedbah Sinovaca pa morajo dosedanje "rezultate glede učinkovitosti in varnosti še dodatno potrditi".

Podobno pogojno dovoljenje so kitajske zdravstvene oblasti konec decembra lani izdale za prvo domače cepivo proti covidu-19, ki ga je razvilo kitajsko farmacevtsko podjetje Sinopharm.

CoronaVac naj bi bil sicer sodeč po rezultatih testiranja v Braziliji okoli 50-odstotno učinkovit pri preprečevanju okužbe in 80-odstotno učinkovit pri preprečevanju poteka bolezni, ki terja zdravniško pomoč. Na testih se je izkazalo kot varno in učinkovito pri vseh starostnih skupinah, so sporočili iz Sinovaca. Cepivo Sinopharma je medtem po navedbah tega podjetja več kot 79-odstotno učinkovito.

Kitajske oblasti želijo še pred lunarnim novim letom sredi tega meseca proti covidu-19 cepiti 50 milijonov ljudi, saj se takrat na potovanja ponavadi odpravi na milijone ljudi, kar bi lahko sprožilo nov val okužb.