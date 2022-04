Kitajska odredila testiranje vseh 26 milijonov prebivalcev Šanghaja

Kitajska je poslala vojsko in na tisoče zdravstvenih delavcev v Šanghaj, da bi pomagali pri izvedbi testiranja na covid-19 vseh 26 milijonov prebivalcev v metropoli. Število okuženih z nalezljivo virusno različico omikron se namreč še naprej povečuje, zaradi česar so v Šanghaju že uvedli postopno zaprtje javnega življenja. Omenjeni ukrep je eden največjih odzivov kitajskih oblasti za zaščito javnega zdravja v državi.

Kot poroča Reuters, so se nekateri stanovalci Šanghaja danes zbudili pred zoro, da bi jim zdravstveni delavci odvzeli bris iz grla v njihovih stanovanjskih kompleksih. Mnogi so se postavili v vrste v pižamah in stali zahtevana dva metra narazen.

icon-expand Po poročanju državnih medijev je bilo doslej v Šanghaj poslanih 38.000 zdravstvenih delavcev iz provinc. FOTO: AP

Ljudska osvobodilna vojska Kitajske (PLA) je namreč včeraj v Šanghaj poslala več kot 2000 članov medicinskega osebja iz vse vojske, mornarice in skupnih logističnih podpornih sil, navedbe časnika kitajskih oboroženih sil povzema Reuters.



Po poročanju državnih medijev je bilo doslej v Šanghaj poslanih 38.000 zdravstvenih delavcev iz provinc, kot sta Džangsu, Čedžang, in prestolnice Peking, ki so prispeli s hitrimi železnicami in letali, s polnimi kovčki in zaščiteni z maskami.



Omenjena akcija je največji odziv kitajskega javnega zdravja, odkar se je država spopadla z izbruhom covida-19 v Vuhanu, kjer so novi koronavirus prvič odkrili konec leta 2019. Državni svet je sporočil, da je PLA takrat poslala več kot 4000 pripadnikov medicinskega osebja v provinco Hubej, v kateri se nahaja Vuhan. Dvostopenjsko zaprtje Šanghaja se je začelo 28. marca Šanghaj je sicer 28. marca 2022 začel uvajati postopno zaprtje javnega življenja, da bi zajezil izbruh epidemije novega koronavirusa, ki ga je na Kitajskem povzročila nalezljiva virusna različica omikron. Odločevalci so vzhodno polovico mesta, imenovanega Pudong, zaprli 28. marca, 1. aprila pa je sledila zapora zahodnega dela mesta, imenovanega Puši, ki naj bi trajala do 5. aprila. Mestne oblasti so prebivalcem naročile, naj med zaporo ostanejo v zaprtih prostorih, vsem zaposlenim v podjetjih in vladnemu osebju, ki niso vključeni v zagotavljanje osnovnih storitev, pa so svetovali, naj delajo od doma, o čemer smo že poročali.

Kot poroča Reuters, so v Šanghaju 3. aprila poročal o 8.581 asimptomatskih primerih covida-19 in 425 simptomatskih. Mestne oblasti so prebivalce spodbudile tudi k samotestiranju do včerajšnje nedelje.

icon-expand Ljudska osvobodilna vojska Kitajske (PLA) je v Šanghaj poslala več kot 2000 članov medicinskega osebja iz vse vojske, mornarice in skupnih logističnih podpornih sil. FOTO: AP

Kitajska strategija proti covidu-19: testiranje, sledenje, karantena



Mesto Šanghaj je tako postalo test kitajske strategije v boju za odpravo covida-19. Ta temelji na testiranju, sledenju in karanteni vseh pozitivnih primerov in njihovih tesnih stikov. 'Vaja' v najbolj naseljenem kitajskem mestu pa je torej potekala ravno na predvečer, ko je Šanghaj sprva sporočil, da namerava odpraviti zaprtja javnega življenja v mestu.



Država ima sicer po navedbah Reutersa 12.400 ustanov, ki lahko obdelujejo teste kar 900 milijonov ljudi na dan, je prejšnji mesec pojasnil visoki kitajski zdravstveni uradnik. Uporablja predvsem zbirno testiranje, postopek, v katerem se za hitrejšo obdelavo pomeša do 20 vzorcev brisov.



Mesto je spremenilo več bolnišnic, telovadnic, stanovanjskih blokov in drugih ustanov v osrednje karantenske lokacije, vključno z novim mednarodnim razstavnim centrom Shanghai New International Expo Center, ki lahko sprejme 15.000 bolnikov.



Nekateri prebivalci so danes povedali, da so rezultate testiranja prejeli približno štiri ure po tem, ko so jim odvzeli brise, drugi so zatrdili, da niso dobili še nobenega obvestila o tem, kdaj bodo na voljo njihovi rezultati testiranj, piše Reuters.



Po njegovih navedbah je šanghajska policija v soboto sporočila, da posameznike, ki bodo zavrnili testiranje na covid-19 brez opravičljivega razloga, čaka kazen.

icon-expand Porast okužb v Šanghaju. FOTO: AP

Frustracija javnosti



Povečana državna podpora Šanghaju prihaja, ker je mesto obremenjeno in pod pritiskom zaradi zahtev državne strategije "dinamičnega čiščenja". Prebivalci se pritožujejo nad prenatrpanimi in centralnimi karantenskimi centri brez sanitarij ter težavami pri zagotavljanju hrane in osnovne zdravstvene pomoči, poroča Reuters.



Nekateri so začeli dvomiti o politiki in so se spraševali, zakaj so otroci, pozitivni na covid-19, ločeni od svojih staršev in zakaj blage ali asimptomatske okužbe – v večini primerov v Šanghaju – ni mogoče izolirati doma. Prebivalec Šanghaja, ki zaradi zasebnosti ni hotel biti imenovan, je za Reuters povedal, da so ga včeraj zvečer prepeljali v osrednji karantenski objekt, potem ko je pred več kot tednom dni pristojnim poročal o pozitivnem rezultatu samotestiranja. Ponovni test v sobotno mu je pokazal, da ni več okužen, a oblasti so vztrajale, da ga pošljejo v karanteno. Namestili so ga v stanovanje, kjer si mora stranišče deliti z dvema drugim bolnikoma, oba pa sta še vedno pozitivna. Danes so videoposnetki, ki so krožili v aplikaciji WeChat, pokazali, da je na desetine ljudi hitelo pobirati posteljnino in zaloge z umazanih tal karantenskega centra, katerega prostori so bili še vedno posejani z gradbenim materialom, še poroča Reuters in dodaja, da videoposnetkov ni mogel neodvisno preveriti.

icon-expand Pritisk in velike obremenitve občutijo mestni zdravstveni delavci in člani komunistične partije, saj delajo 24 ur na dan. FOTO: AP