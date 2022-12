Kitajska se pripravlja na življenje z virusom

Reforme prihajajo le teden dni po tem, ko so po vsej državi izbruhnili množični protesti proti nadzoru pandemije. Država je prav tako odpravila zahteve glede testov PCR za večino javnih prizorišč, razen bolnišnic in šol. To je do sedaj najmočnejši znak, da se Kitajska odmika od svoje stroge politike brez covida-19 in se pripravlja na življenje z virusom, kot velja drugod po svetu. To se sicer dogaja v času, ko se država sooča z največjim valom okužb, več kot 30.000 jih je vsak dan.

Do zdaj je Kitajska prisilila ljudi, okužene s covidom-19, in vse, ki so bili z njimi v tesnem stiku, v karantenska taborišča. Ta politika je bila zelo nepriljubljena, ker je ločevala družine in ljudi pošiljala z njihovih domov.

V sredo so zdravstveni organi napovedali tudi več drugih novih pravil, s katerimi bodo omilili omejitve po vsej državi. Nacionalna zdravstvena komisija je dejala, da je treba zapore uporabiti za točno določena območja, kot so določene zgradbe ali nadstropja zgradbe, ne pa za celotne soseske in mesta. Območja z visokim tveganjem bi morali po petih dneh ponovno odpreti, če se ne pojavijo novi primeri. Prav tako naj šole, če ni večjega izbruha v kampusu, ostanejo odprte, svetuje komisija. Nove smernice vključujejo tudi strogo prepoved blokiranja požarnih izhodov in vrat ter možnost dostopa do nujne medicinske pomoči in poti za izhod v sili, ki jih ne smejo ovirati ukrepi za nadzor pandemije.

Smernice sledijo poročilom o ljudeh, ki so bili zaprti v svoje domove. Kot je znano, je nedavne proteste na Kitajskem sprožil smrtonosni požar v zahodni regiji Šindžjang, saj številni verjamejo, da žrtve niso mogle pobegniti iz zgradbe zaradi ukrepov, vendar Peking to zanika. Pojavljajo se tudi poročila o zamudah pri nujni medicinski pomoči ljudem na zaprtih območjih.

So pa oblasti poudarile, da je treba pospešiti cepljenje starejših. "Vsi kraji bi se morali držati ... Osredotočiti na izboljšanje stopnje cepljenja ljudi, starih od 60 do 79 let, pospešiti stopnjo cepljenja ljudi, starih 80 let in več, ter sprejeti posebne dogovore," so zapisali zdravstveni uradniki.