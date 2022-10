Kitajska spet zapira dele Vuhana

V četrtek je Kitajska poročala, da so tretji dan zapored potrdili več kot 1000 novih primerov covida po vsej državi, kar je skromna številka v primerjavi z deset tisoči na dan, zaradi katerih so v začetku tega leta v celoti zaprli Šanghaj, vendar dovolj, da vlada sproži več omejitev po vsej državi. Vuhan, kraj prvega svetovnega izbruha covida-19 konec leta 2019, je ta teden poročal o približno 20 do 25 novih okužbah na dan. V mestu so sicer v zadnjih 14 dneh zabeležili 240 primerov. Lokalne oblasti so več kot 800.000 ljudem v enem okrožju odredile, naj ostanejo doma do 30. oktobra. Prav tako so v delih mesta prekinili prodajo svinjine, potem ko so oblasti povedale, da so en primer covida povezali z lokalno dobavno verigo svinjine.

Tudi v četrtem največjem kitajskem mestu po gospodarski proizvodnji in glavnem mestu province Guangdong, Guangdžov, so v četrtek zaprli več ulic in sosesk ter zadržali ljudi v njihovih domovih, saj so območja ocenili kot zelo tvegana zaradi ponovnega izbruha covida, ki traja že četrti teden. V glavnem mestu province Činghaj, Šiningu, glede na objave na družbenih omrežjih primanjkuje hrane, cene osnovnih dobrin pa rastejo, medtem ko zdravstvene oblasti v mestu z 2,5 milijona prebivalcev tekmujejo s časom, da bi po enotedenskih praznikih ob dnevu državnosti v začetku oktobra zajezile ponovni porast covida. "Da bi omejili prenos okužb, so nekatere trgovine z zelenjavo in sadjem zaprli in dali v karanteno," je v sredo dejal predstavnik mesta Šining.

Število primerov koronavirusa na Kitajskem je sicer nizko v primerjavi s primeri po svetu, vendar so njeni izjemno strogi zajezitveni ukrepi proti zelo prenosljivi različici omikron močno obremenili drugo največje gospodarstvo na svetu in razburkali finančne trge. Kitajska je namreč večkrat poudarila, da se bo držala svoje politike ničelne tolerance na covid-19 in izvajala ukrepe, za katere oblasti pravijo, da so nujni za zajezitev virusa.