Kitajska ukinja nacionalno aplikacijo za sledenje virusa in gibanja ljudi

Aplikacija je delovala tako, da je oblastem signalizirala, če je državljan potoval v območje, ki je veljalo za visoko tvegano. Na ta način so oblasti tudi točno vedele, kje se državljani nahajajo. Za državljane je bila uporaba aplikacije obvezna. Šele ko so imeli posamezniki na aplikaciji označeno zeleno puščico je to pomenilo, da lahko potujejo med različnimi kraji in vstopajo na različne dogodke. Brez aplikacije je bilo torej njihovo družabno življenje nemogoče.