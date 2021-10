Kitajska zaradi porasta okužb preložila pekinški maraton

Gre za največji izbruh okužb na Kitajskem po avgustovskem izbruhu v Nanjingu. Zdravstveni uradnik ni prepričan, da je Kitajska sposobna ohraniti svoj pristop ničelne tolerance do virusa, zlasti pred zimskimi olimpijskimi igrami 2022. Najnovejši porast naj bi sicer razširile lokalne turistične skupine, ki so obiskale druge province in mesta, poroča BBC.

Pekinški maraton, ki vsako leto poteka že vse od leta 1981, je eden največjih lokalnih športnih dogodkov na Kitajskem. Tradicionalno se začne na Trgu nebeškega miru, konča pa prav tako v pekinškem olimpijskem parku.

Maraton bi moral potekati 31. oktobra udeležilo pa naj bi se ga okoli 30.000 ljudi. Organizatorji so sporočili, da dogodek odpovedujejo zato, "da bi preprečili tveganje za širjenje okužb in učinkovito zaščitili zdravje in varnost tekačev, osebja in stanovalcev."