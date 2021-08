Kitajska zaradi slabega obvladovanja izbruha delte kaznovala več uradnikov

Kitajsko je prizadel najhujši val covida-19 v več kot letu dni. Tisti uradniki, ki protikoronskih ukrepov niso uvedli pravočasno ali dovolj temeljito, se zdaj soočajo z disciplinskimi ukrepi. Zaradi malomarnosti je Kitajska tako kaznovala že več kot 40 lokalnih uradnikov.

Trenutni izbruh, ki se je prvič pojavil v mestu Nandžing na vzhodu države, se je razširil na več kot polovico 31 kitajskih provinc in je v treh tednih povzročil več kot 1.000 simptomatskih okužb. Lokalne oblasti so skušale stroge policijske ure, množično testiranje, karantene in omejitve potovanj uvesti čim prej. S podobnimi ukrepi so v preteklem letu uspeli zadušiti izbruhe, a tako intenzivnih in obsežnih ukrepov niso imeli že od začetnega leta 2020, ko so se spopadali s prvim izbruhom.

icon-expand Cepljenje na Kitajskem FOTO: AP

Zaradi malomarnosti disciplinski ukrepi čakaj najmanj 47 uradnikov Tisti uradniki, ki ukrepov niso uvedli pravočasno ali dovolj temeljito, se zdaj soočajo z disciplinskimi ukrepi. Glede na uradne izjave in poročila državnih medijev je bilo po vsej državi zaradi malomarnosti kaznovanih najmanj 47 uradnikov, od voditeljev lokalnih vlad pa do zdravstvenih komisij, bolnišnic in letališč. V Nandžingu, glavnem mestu province Džiangsu, so 15 uradnikov obtožili, da so dovolili širjenje okužb na mednarodnem letališču Nandžing Lukou, je dejala Centralna komisija Komunistične partije za disciplino (CCDI). Oblasti verjamejo, da je bilo prav letališče prvo žarišče okužb. 20. julija so med rutinskim testiranjem potrdili devet okužb med čistilci. Oblasti so okužbe povezale z letalom iz Rusije, ki je prispelo 10. julija. Disciplinski organi na letališču tako preiskujejo tri uradnike, dva so pridržali. Ostali, med njimi je tudi podžupan Nandžinga, so dobili različne kazni, nekateri so bili suspendirani, drugi pa so dobili huda opozorila.

icon-expand Koronavirus na Kitajskem FOTO: Shutterstock