Kitajska zavrnila drugo fazo preiskave WHO o izvoru koronavirusa

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je ta mesec predlagala drugo fazo študij o izvoru koronavirusa na Kitajskem, vključno z revizijami laboratorijev in trgov v mestu Wuhan. Pri tem od oblasti zahtevajo preglednost, poroča Reuters.

"Ne bomo sprejeli takšnega načrta za ugotavljanje izvora virusa, ki v nekaterih pogledih sploh ne upošteva zdrave pameti in celo kljubuje znanosti," se je na to odzval namestnik ministra za nacionalno zdravstveno komisijo (NHC) na Kitajskem Zeng Yixin. Dejal je, da je bil, ko je prvič prebral načrt WHO, osupel, saj načrt vsebuje hipotezo, da je izvor virusa s kršenjem laboratorijskih protokolov povzročila Kitajska.

"Upamo, da bo WHO resno preučila pomisleke in predloge kitajskih strokovnjakov ter da bo izvor virusa covida-19 resnično obravnavala kot znanstveno zadevo in se rešila političnega vmešavanja," je dejal namestnik ministra. Dodaja, da Kitajska nasprotuje politizaciji študije.

'Uhajanje virusa iz laboratorija je malo verjetno'

Prvi znani primeri so se pojavili v osrednjem kitajskem mestu Wuhan decembra 2019. Sprva so verjeli, da se je virus na ljudi prenesel zaradi živali, ki so jih na mestni tržnici pripravljali v jedeh.