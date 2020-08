Kitajska že julija cepila 'ključne delavce'. Okuženih je bilo 11 od 13 žrtev nezakonite zabave

Cepljene osebe so podpisale obrazec, s katerim so privolile v cepljenje, zdaj pa naj bi pri njih dosledno nadzorovali morebitni pojav stranskih učinkov.

Kitajska je julija začela s cepljenjem "ključnih delavcev", je razkrila kitajska zdravstvena komisija. Ženg Žongej, vodja te komisije, je za CCTV povedal, da "so v okviru zakonodaje" cepili "izbrano skupino delavcev" - šlo naj bi za zaposlene na mejnih prehodih in zdravstvene delavce. Zakonodaja dopušča, da lahko ključne delavce cepijo tudi s cepivi, ki še niso odobrena po ustaljenem postopku.

Svetovna zdravstvena organizacija medtem po svetu spremlja razvoj okoli 170 cepiv. Več od teh cepiv razvija prav Kitajska in več njihovih cepiv je že v tretji fazi testiranj, v sklopu katerih na vzorcu več tisoč ljudi preverjajo njihovo varnost in učinkovitost.

Kitajska družba China National Biotec Group si je zagotovila tudi možnost testiranj v Združenih arabskih emiratih, Bahrajnu, Peruju, Maroku in Argentini, medtem ko SinoVac in CanSino Biologics testirata v Rusiji, Indoneziji in Braziliji.

Število okuženih po svetu še kar narašča

Število okuženih z novim koronavirusom po svetu se po podatkih univerze John Hopkins bliža 25 milijonom, globalno število smrti pa je trenutno pri 807.830.

Južna Koreja je že enajsti dan zapored zabeležila trimestno rast števila novookuženih. Oblasti zato še posebej pozorno bdijo nad tem, kako se ljudje v praksi držijo pravil socialnega distanciranja.

Vse bolj zaskrbljene pa so oblasti v Franciji, kjer so včeraj potrdili 4.900 novih primerov okužbe, med drugim so več kot 100 okuženih našli v počitniškem letovišču.

Enajst žrtev je bilo okuženih

Razmere so še naprej zapletene tudi v Latinski Ameriki, Peru žaluje za 13 žrtvami tragedije, ki se je na obrobju Lime zgodila v soboto zvečer, potem ko so se udeleženci zabave, ki so kršili odlok o omejitvi zbiranja, ki je bil sprejet za zajezitev širjenja novega koronavirusa, pognali v beg pred policijo, pri tem pa je bilo poteptanih 13 ljudi.

Kot danes poročajo perujski mediji, je bilo enajst od trinajst mrtvih okuženih z novim koronavirusom. Preiskava dogodka sicer poteka, so pa oblasti ljudi spet pozvale, naj vendarle spoštujejo ukrepe, saj je novi koronavirus državo zelo prizadel. Prav tako so oblasti izrazile ogorčenje nad neodgovornostjo organizatorja zabave, ki se je končala tragično. Na zabavi je bilo sicer več kot 120 ljudi.