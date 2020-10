Kitajska ukrotila virus: ključ do uspeha je strožji nadzor

Kitajske ceste so tako te dni polne avtomobilov, železniške postaje in letališča pa polni potnikov. V osmih dneh naj bi Kitajci opravili več kot 630 milijonov potovanj, kar naj bi domačemu turističnemu sektorju prineslo skoraj 60 milijard evrov prihodkov. "Predvsem v drugem in tretjem kvartalu je bilo zaznati občutno okrevanje v proizvajalskem sektorju. Nekaj časa je zaostajala potrošnja, ki pa se je z avgustom in septembrom okrepila," je pojasnila Huangova.

Kitajske oblasti pravijo, da zdaj o virusu, niti v Vuhanu, skorajda ni več sledi, ljudje pa so se v prazničnih dneh množično odpravili na potovanja po domovini. "Še pred prazničnim tednom smo zasledili več poročil domačih turističnih agencij in spletnih namestitvenih platform, ki napovedujejo rekorden porast turističnega povpraševanja," je povedala ekonomistka Helena Huang .

Na Kitajskem sicer še velja več ukrepov za omejevanje virusa, a mnogi potujejo tudi brez mask, zbirajo se velike množice - prizori, ki so te dni za Evropo nepredstavljivi. Kitajci so namreč virus zatrli z doslednimi ukrepi, ki se evropski družbi zdijo nepredstavljivi. In medtem ko predvsem ZDA odkrito govorijo o tem, da so s prikrivanjem resničnih podatkov ob izbruhu virusa krivi za gospodarsko in družbeno katastrofo, s katero se danes soočajo drugi deli sveta, v Pekingu krivdo seveda zavračajo. Igrati želijo predvsem vlogo rešitelja situacije - tudi tako, da so se pridružili globalni pobudi za pravično razdeljevanje cepiva proti covidu-19. Obljubljajo, da bo njihovo cepivo globalno javno dobro.

"Trenutno pandemija covida-19 še vedno predstavlja veliko tveganje za varnost in zdravje ljudi v vseh državah. Kitajska se osredotoča na zagotavljanje primernega, varnega in učinkovitega cepiva za vse države v razvoju," je ob tem povedala tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Hua Čunjing.