Kitajska se bori z največjim izbruhom po Vuhanu, ko lovi politiko 'strategije nič'

Kitajska si na vse kriplje prizadeva ukrotiti najbolj razširjen izbruh okužb z novim koronavirusom v državi po koncu leta 2019, ko se je v Vuhanu začela svetovna pandemija. Čeprav je bilo do konca oktobra polno cepljenih 76 odstotkov prebivalcev, o okužbah tokrat poročajo iz 19 od 31 kitajskih provinc, kar predstavlja več kot polovico ozemlja države. Številke na novo okuženih so sicer precej nižje kot na Zahodu, toda za Kitajsko, ki izvaja politiko ničelne tolerance do covida-19, so velikanske.

icon-expand Množično testiranje je eden izmed ukrepov, s katerimi kitajska vlada lovi cilj nič okužb. FOTO: AP

Iz kitajske komisije za zdravje (NHC) so v sredo poročali o 93 novih okužbah, kar je najvišja številka v zadnjih treh mesecih. Od začetka zadnjega izbruha so potrdili približno 500 okužb, kar je malenkost v primerjavi s številnimi evropskimi državami, od koder vsakodnevno poročajo o več tisoč novih okužbah. Toda Kitajska izvaja strogo politiko ničelne tolerance do covida, ki vključuje številne ostre ukrepe, kot so popolna zaprtja posameznih območij, karantene, množična testiranja, prepovedi potovanj in okrepljen nadzor nad spoštovanjem vsega naštetega, piše CNN.

icon-expand Na Kitajskem, kjer prebiva več kot milijarda ljudi, so od začetka pandemije po uradnih podatkih skupno potrdili manj kot 98.000 okužb. FOTO: AP

Država želi namreč doseči nič okužb pred zimskimi olimpijskimi igrami, ki jih bo februarja gostil Peking. Toda zdravstveni strokovnjaki se sprašujejo, koliko časa lahko Kitajska vztraja pri tej strategiji, dodaja spletni portal. Oblasti takoj zavihale rokave Trenutni izbruh se je začel 16. oktobra, ko so se okužbe pojavile v skupini starejših precepljenih izletnikov, ki so iz Šanghaja odpotovali na sever. Število potrjenih primerov je kmalu začelo rasti, okužbe so se začele širiti po severnih provincah in v naslednjem tednu so pristojne zdravstvene institucije že poročale o "več razdrobljenih lokalnih izbruhih, ki se hitro večajo". Oblasti so se nemudoma odzvale in posegle po ukrepih, ki so se pri obvladovanju prejšnjih izbruhov izkazali za uspešne. V prestolnici Peking so zaostrili pogoje za vstop v mesto, kršitelje ukrepov pa so poslali v pripor. Na eni izmed priljubljenih turističnih destinacij štirih zidov niso smeli zapuščati ne domačini ne turisti, popolno zaprtje je doletelo več mest, tudi Landžov, kar je vplivalo na milijone ljudi. Toda virus se je širil naprej.

Prvi izbruh okužb z novim koronavirusom na Kitajskem je bil hkrati prvi na svetu. Prve potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 segajo v konec leta 2019, do marca 2020, ko se je koronski pekel za preostanek sveta šele začenjal, pa je Kitajski izbruh že uspelo obvladati in številke so ostale nizke vse do konca leta, vsakodnevno življenje se je vrnilo v ustaljene tirnice, gospodarstvo je s polno paro hitelo naprej, spet so se zagnala potovanja znotraj državnih meja.

icon-expand Kitajska izvaja strog nadzor spoštovanja ukrepov. FOTO: AP

Različica delta zmešala štrene Toda leto 2021 je prineslo bolj nalezljivo virusno različico delta. Ta je prizadela tudi številne države na tistem koncu sveta, ki so virus do takrat dokaj uspešno obvladovale – Avstralijo, Malezijo, Bangladeš, Tajsko in Vietnam. Vse več držav ugotavlja, da politika ničelne tolerance do covida ne bo uspela, zato se začenjajo obračati k načelu "naučiti se živeti s covidom". Ne pa tudi Kitajska, čeprav je delta načela tudi njeno strategijo doseganja nič okužb. Prvi primer nove različice virusa so zaznali julija v mestu Nandžing na vzhodu države, okužbe so se nato nazadnje razširile v 16 provinc. Oblasti so posegle po preizkušenih ukrepih – množičnih testiranjih, omejitvah gibanja, obveznih karantenah – in do konca avgusta so razmere spravili pod nadzor. Toda kljub navideznemu uspehu so strokovnjaki že takrat opozarjali, da je tokrat trajalo precej dlje časa, da so izbruh obvladali.

Za oblasti in prebivale je sledil le kratek predah, saj se je septembra pojavil nov izbruh, tokrat v provinci Fudžjan. Strogi ukrepi, ki so vključevali celo ločitev malčkov od staršev med karanteno, so se znašli pod plazom mednarodnih kritik. Do konca meseca jim je izbruh uspelo obvladati, toda manj kot tri tedne pozneje je sledil novi, že omenjeni na severu države.