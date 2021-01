Kitajsko cepivo le 50-odstotno učinkovito, a prepreči vse resne primere

Brazilskih 50,4 odstotka sicer ni tako slaba novica, kot se zdi na prvi pogled. Inštitut Butantan, ki je vodil raziskavo v Braziliji, je sprva sporočil, da je cepivo 78-odstotno učinkovito ob zmernem do resnem poteku bolezni, včeraj pa so javnost obvestili, da v to številko niso všteli "zelo blagih okužb", ki precej poslabšajo rezultate. Vendar pa je tu pomembna druga številka: pri zelo resnih primerih je bilo cepivo kar 100-odstotno učinkovito.

Prejšnji mesec so turški raziskovalci ugotovili, da je cepivo podjetja Sinovac 91,25-odstotno učinkovito, medtem ko so indonezijski učinkovitost ocenili na 65,3 odstotka. V obeh primerih sicer še ne gre za končne rezultate.

Kitajsko cepivo CoronaVac je le 50,4-odstotno učinkovito, so pokazala klinična preizkušanja v Braziliji. To je komaj nad mejo, potrebno za odobritev cepiva, in precej manj, kot so ugotavljali doslej.

Minister za zdravstvo ZDA Alex Azarje napovedal hitrejše sproščanje rezerv cepiva proti covidu-19, kar so zahtevali številni guvernerji zveznih držav. Doslej so v ZDA s prvim odmerkom cepiva Pfizerja ali Moderne cepili 9,3 milijona ljudi, zvezne države pa so dobile skupaj 27,7 milijona odmerkov.

Ameriška zvezna vlada ima v rezervi na voljo še okoli 50 milijonov doz cepiva. Dosedanja politika je bila, da počakajo z razdeljevanjem, saj sta za cepljenje potrebna dva odmerka, vendar je novoizvoljeni predsednik Joe Biden že napovedal, da bo to spremenil in pospešil razdeljevanje.

Prava težava sicer po oceni številnih tiči v slabi organizaciji cepljenja. Poročajo namreč o zmešnjavah in nesporazumih, koga lahko cepijo, del cepiva pa propada, ker se določeni ljudje nočejo cepiti.

Guverner zvezne države New York Andrew Cuomo, ki je oster kritik zvezne vlade, vse do torka ni dovolil širitve skupin prebivalstva, ki so upravičene do cepljenja, nato je le dovolil, da lahko cepijo starejše od 65 let in prodajalce v trgovinah z živili. Župan mesta New York Bill de Blasio je to zahteval že pred dvema tednoma, saj naj bi cepiva stala v skladiščih.

Azar je prav tako priporočil cepljenje starejših od 65 let ter kroničnih bolnikov in navedel, da sedaj po ZDA cepijo približno 700.000 ljudi na dan, čez kakšen teden pa naj bi jih milijon na dan.

Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je v torek naznanil, da bodo morali imeti vsi, ki nameravajo potovati v ZDA po 26. januarju, potrjen negativni test na okužbo z novim koronavirusom, ki ne bo smel biti starejši od treh dni. Prepoved turističnih obiskov sicer še vedno velja.

Kitajska provinca razglasila izredne razmere za omejitev koronavirusa

Oblasti province Heilongjiang na severovzhodu Kitajske, kjer živi 37,5 milijona ljudi, so danes razglasile izredne razmere, da bi izsledile primere okužbe z novim koronavirusom. Prebivalce so pozvale, naj ne zapuščajo province, če ni nujno, ter naj omejijo druženje. V provinci so se tako odzvali na 28 novih okužb, ki so jih potrdili v zadnjem dnevu, med njimi jih je bilo 12 asimptomatskih. Tri so odkrili v prestolnici province Harbin, kjer poteka slavni festival ledenih skulptur, ki običajno privabi množice ljudi.

Mesto Suihua severno od Harbina, kjer živi 5,2 milijona ljudi, so v ponedeljek izolirali od ostale države, potem ko so tam potrdili okužbo z novim koronavirusom pri 46 ljudeh, od tega je le eden imel simptome covida-19. Podoben ukrep so razglasili tudi za nekaj okoliških mest, v nekaterih drugih pa so uvedli omejitev potovanj, so danes sporočile oblasti.

Skupaj so na Kitajskem v zadnjem dnevu potrdili 115 novih okužb.

Čeprav je okužb na Kitajskem izredno malo glede na številne druge države, tamkajšnje oblasti skušajo njihovo število karseda zmanjšati pred kitajskim novim letom, ko bo po državi potovalo več sto milijonov ljudi. Če se bodo pojavljala nova žarišča okužb, se številni že bojijo prepovedi tradicionalnih obiskov družin, ki so za številne delavce migrante edina tovrstna priložnost v letu.