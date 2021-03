Kitajsko podjetje bo proizvedlo 60 milijonov odmerkov Sputnika V

Gre sicer za kitajsko podjetje Shenzhen Yuanxing Gene-tech, so pojasnili in dodali, da bo proizvedena količina zadostovala za cepljenje 30 milijonov ljudi z obema odmerkoma. Kot je poudaril izvršni direktor RDIFKiril Dimitrijev, bo to povečanje kapacitet omogočilo proizvodnjo dodatnih količin, saj se povpraševanje po ruskem cepivu globalno povečuje.

Sputnik V je sicer za zdaj registriran v 57 državah s skupnim prebivalstvom več kot 1,5 milijarde ljudi. Zahod Rusiji in Kitajski očita, da svoja cepiva izkoriščata kot orodje za širjenje geopolitičnega vpliva, kar pa ti državi zanikata in Zahodu po drugi strani očitata kopičenje cepiv na račun revnejših držav.