Kje in kako preverjajo pogoj PCT?

Počitnice so in turistični aranžmaji so razprodani. Kdo še sploh preverja PCT-potrdila? Videli smo namreč, kako lahko je ta potrdila ponarediti, na zlorabe pa opozarja tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Zato smo trgovinskih centrih, barih in na javnih prevozih preverili, kako ta pogoj preverjajo. Če je preverjanje pogoja marsikje nekaj običajnega in utečenega, pa se drugod zdi, kot da zanj še nikoli ne bi slišali. Finančna uprava zato napoveduje, da se bo nadzor nad pregledovanjem okrepil, pri v preteklosti že odkritih kršiteljih pa še dodatno zaostril.

