Kje je letos gripa? Kako lahko necepljeni ogroža cepljenega? Je cepivo varno?

Cepivo proti covidu-19 je manjkajoči del, ki nas bo s pomočjo znanosti vrnil v staro življenje. A vprašanj, pa tudi zablod in neresnic, ki se v zvezi s tem širijo (predvsem po družbenih omrežjih), je veliko. Vrhunski slovenski strokovnjaki Alojz Ihan, Roman Jerala in Mario Fafangel so na okrogli mizi pomagali rešiti dileme, vsaj nekoliko pa tudi razjasniti dvome in razbliniti strahove, ki se mnogim ob tem porajajo.

Leto 2020 bi mnogi zaradi epidemije covida-219 in vsega, kar je ta prinesla s sabo, gotovo najraje kar pozabili. Konec leta je sicer posijalo novo upanje v obliki cepiva, ki je po navedbah strokovnjakov manjkajoči člen, da si bomo morda že v kratkem lahko nekoliko oddahnili in se - vsaj približno - vrnili v star, ustaljen ritem življenja. Tako so pričeli spletni pogovor pod naslovom Dejstva o cepljenju in cepivih proti covidu-19 za rubriko znanost Slovenske tiskovne agencije (STA), na katerem so sodelovali predstojnik Katedre za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani Alojz Ihan, vodja Odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu Roman Jerala in predstojnik Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Mario Fafangel.

icon-expand Znanstveniki so se v pogovoru najprej dotaknili drugega odmerka cepiva, ki ga bodo kmalu prejeli prvi cepljeni Slovenci. FOTO: Shutterstock

Slovenija je bila med prvimi, ki je prejela prve odmerke Pfizerjevega cepiva, prvi cepljeni bi kmalu morali dobiti že drugi odmerek. Se bo ta zamaknil, da bi s tem vsaj delno precepili prebivalstvo? "Dobili ga bodo po treh tednih," je zagotovil Ihan, "kljub temu, da so bili pritiski veliki, da bi se odločali drugače". V Veliki Britaniji so se denimo zaradi velikega razmaha epidemije odločili, da bodo drugi odmerek odmikali. "Cepivo je pravzaprav proizvod, ki je zelo povezan z zaupanjem. Zaenkrat ni dobro, da bi to podaljševali. Kaj sploh pridobimo? Če bi zamaknili 23.000 cepljenj v januarju, bi jih morali velik del nadomestiti februarja. Če jih zamaknemo za tri tedne, bi po nekaterih projekcijah sicer pridobili 200 hospitalizacij, a stopimo na pot, ko bi velik del starostnikov cepili zunaj navodil proizvajalca. In lahko bi plačali ceno v zvezi z zaupanjem v cepivo. Tukaj se ne sme igrati s hipotezami in je najbolje ostati v okviru regulatornih operativ," je pojasnil. Po njegovih besedah, se ja za način, da s cepivi ravna kot z zdravili, zaenkrat odločila samo Velika Britanija.

Pri delu populacije je še vedno prisoten strah, ker je cepivo novo. Mnogi so tudi prepričani, da so na okužbo z novim koronavirusom odporni tudi brez cepiva, drugi ker so covid-19 že preboleli, spet tretji so skeptični zaradi lažnih informacij, ki krožijo (predvsem) po družbenih omrežjih.

Z njim se strinja tudi Fafangel. "Združeno kraljestvo se je odločilo, kot se je. Imajo pa na voljo dve cepivi, mi imamo pač to, kar imamo. Strateško lahko gledaš, da zaščitiš populacijo čimprej, ne moreš pa brcati v temo. Veliko bi tvegali," je prepričan. Tudi kar se tiče zamika, podatki kažejo, da zamik aplikacije do 42. dneva ni dober. "Ne moremo zamakniti za polne štiri tedne," poudarja ter dodaja, da tudi pri teh, kjer se bo podaljšalo obdobje do prejema drugega odmerka, to ne pomeni, da se bodo cepili točno na 42. dan, ampak bodo na vrsto prišli še kasneje. "Če se bo situacija glede dobave cepiva spremenila, je drugače. Slovenija bi z relativno zelo malo cepiva bila rešena zelo v kratkem." Jerala pa ob tem izpostavi še drug vidik, saj gre po njegovem za precej zahtevno vprašanje. "Samo ena doza bi potencialno pomenila nevarnost kar se tiče novega seva," pojasnjuje, čeprav bi se sam vseeno odločil za zamik. "Tudi Danska in Francija bosta z drugim odmerkom cepili s šest-tedenskim zamikom. 200 hospitalizacij ni zanemarljivo. In ključno je, da čimprej precepimo starejše od 80 let. Trije odstotki okuženih v tej kategoriji zaradi covida-19 namreč umrejo. Tukaj tako ni pravega odgovora, situacija je izredna. Razumem, da je treba ravnati po navodilih," pravi. Kot še pojasnjuje, ima cepivo Moderne razmaka štiri tedne, raziskave (sicer na manjšem vzorcu) pa so pokazale, da en odmerek zaščiti 90 odstotkov ljudi. "Nobena rešitev ni idealna. Ni verjetno, da bo po treh tednih imunost popolnoma padla. Situacija bi bila precej lažja, če bi zadaj imeli zagotovljeno dobavo. Obeti za Moderno so slabi, upam da bomo dobil več cepiva AstreZenece." Ihan dodaja, da je bila prejšnja dilema - koga kot prvega cepiti - precej lažja in so se takrat zelo lahko odločili: cepiti stanovalce domov za starejše občane. "Smrtnost zaradi covida-19 je v domovih 10-odstotna in če vemo, da cepivo v prvem odmerku v veliki meri 'prime' že po 14 dneh, gre tukaj dobesedno za reševanje življenj." Pri prvi pošiljki so prav tako vedeli, da druga zagotovo pride. 200.000 ljudi cepiti zunaj priporočil proizvajalca pa - tako imunolog - ni enostavno. "Če naredimo zamik, ga bomo morali delati kar naprej. To je tveganje, v katerega ni enostavno iti."

Obe cepivi, ki ju je odobrila Evropska agencija za zdravila (EMA) - torej cepivo ameriško-nemške naveze Pfizer-BioNTech in cepivo ameriške Moderne - sta osnovani na RNK. Ker gre za novo cepivo, pa ljudi skrbi varnost. Jerala, ki je cepivo pomagal razviti tudi s svojo raziskovalno skupino, zagotavlja da so to cepiva, ki so odobrena za uporabo na ljudeh. Klinične raziskave tovrstnih (RNK) cepiv so namreč potekale že leta 2013, ob pojavu podobnih koronavirusov (Sarsa, Mersa), a so se zaradi konca epidemij takrat tudi končale. Pojasni pa način njihovega delovanja: "To je kot snežinka, ki pade, RNK se sintetizira in vnese v naše celice, iz tega se naredijo proteini, ki se tudi razkrojijo, ostane pa spomin – protitelesa. Ni vgradnje v genom, razen efektov cepljenja, ki je značilno tudi za druga cepiva." RNK cepiva imajo tudi to prednost, da se jih lahko razvije zelo hitro. "Gre za znanje, ki smo ga imeli na podlagi drugih koronavirusov (Sars, Mers), a ker so epidemije izginile, z razvojem cepiv niso nadaljevali. So prišla čez testiranje, zelo podrobno so bili preverjeni stranki učinki – za vsako cepivo na 10.000 ljudeh, kjer se je dokazalo, da ni stranskih učinkov, ki bi nas morali skrbeti," razlaga. Na vprašanje, ali bi varnost cepiva trpela na račun hitrega razvoja, pa Jerala odgovori, da ne. "Edino, česar (še) ne vemo, je, kako dolgo bo trajala zaščita," pravi. Zaenkrat kaže, da okrog osem mesecev. "Zelo bomo veseli, če nas bo zaščitil vsaj za toliko." Ihan pa ob tem poudarja, da je odločitev za cepljenje med epidemijo še toliko lažja: "Človek se mora odločati med kratkoročnimi stranskimi učinki cepiva ali pa učinki okužbe."

icon-expand Predstojnik Katedre za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani dr. Alojz Ihan FOTO: Bobo

Klinične študije so pokazale, da sta cepivi Moderne in Pfizerja zelo učinkoviti - nad 90 odstotki. V kolikšni meri lahko človek, ki je cepljen, vendarle zboli, kolikšna je verjetnost, da bo bolezen v hudi obliki, ali lahko virus - kljub temu, da je cepljen - prenaša naprej? "Učinkovitost je fantastična. Od poletja naprej smo na videokonferencah s proizvajalci cepiv, tudi oni niso pričakovali tako izjemne učinkovitosti. Danes lahko kdor se cepi, trdno računa, da ne bo dobil bolezni. Pri cepivih dejansko izkoriščamo naravno delovanje imunskega sistema. Jaz včasih ne razumem ljudi, ki prisegajo na naravo, so pa proti cepivom. Razlika med tem, da nekdo ugodno preboli covid-19 ali ne, je samo v tem, če v prvih 14 dneh telo naredi nevtralizacijska protitelesa. Tistim ljudem, ki jih ne bi naredili, pa s cepljenjem samo dodamo nekaj časa, da naredijo protitelesa," pojasnjuje Ihan. Koliko časa pa protitelesa po preboleli bolezni še ostanejo v telesu? Ihan pravi, da je razvoj protiteles zelo različen - pri blagi ali asimptomatski okužbi, so tudi primeri, ko se protitelesa sploh ne pojavijo, pa je PCR pozitiven, imeli so tudi okužene, ki so imeli vse klinične znake, a so bili brez protiteles. Večinoma protitelesa sicer nastanejo pri zmernem covidu-19 z vročino, v organizmu pa ostanejo nekje od tri do štiri mesece. Težji ko je covid-19, dalj časa so nekako prisotna, razlaga. "Ker imamo tako različne oblike - za epidemiološko preprečevanje okužb, da človek ve, da dolgo ne bo dobil bolezni in ne bo okužil bližnjih, velja naj se kljub preboleli bolezni cepi." Informacije o imunosti še niso zbrane, bodo čez kakšno leto. Velja pa pri večini ljudi za zdaj nekako, da okoli tri mesece zanesljivo ne bodo spet zboleli. Študije - tako Ihan - nakazujejo, da je to obdobje morda pol leta. "Pri tem pa je 10 odstotkov ljudi, ki bo lahko že čez dva meseca spet okuženi, pri večini je to obdobje od štirih do petih mesecev, gotovo pa je tudi 10 odstotkov ljudi, ki bodo še čez eno leto lahko zaščiteni. Covid-19 ni samo polimorfna bolezen, kar se tiče prebolevanja." Kot še navaja strokovnjak, pa spodnje meje pri cepljenju prebolevnikov ni. Cepi se jih tako lahko en mesec po tem, ko izginejo znaki, pri večini pa velja znotraj pol leta. "Tudi glede na pomanjkanje cepiv, je korektno, če se reče pol leta. Ni pa zagotovila, da kdo ne bo zbolel že po enem mesecu." Fafangel ob tem dodaja, da je to relativno sveža novica, da bi priporočali pol leta. "Če bi imeli cepiva dovolj, se s tem vprašanjem ne bi ukvarjali kaj dosti. A ker moramo gledati na populacijsko raven, so takšni podatki pomembni – da zaščitimo čim več populacije čim prej."

Pred dnevi so se sicer pojavile informacije o tem, da naj bi starostniki v domovih za starejše zboleli po cepljenju. Ali lahko po cepljenju torej zbolijo ali ne? Fafangel ob tem odločno: "Ne, ne moremo zboleti zaradi cepljenja. Samo cepivo je narejeno tako, da ne tvegaš okužbe in razviješ imunost. Po cepljenju zaradi cepiva ne moreš zboleti za covidom – to je znanstveno dognano in nemogoče." Priznava pa, da ga je bilo tik pred začetkom cepljenja, govoric. Slovenija se je skozi strategijo cepljenja namreč odločila, da se najprej cepi v DSO-jih, tudi v domovih, kjer so že potrdili izbruhe. In zgodilo se je časovno sosledje: okužbo so potrdili pri ljudeh, ki so bili izpostavljeni virusu – že prej okuženi ali pa so se okužili takoj po cepljenju, ko cepivo še ni uspelo razviti zaščite. "Je pa bilo cepljenje te najranljivejše populacije vseeno pravilna učinkovitost," je prepričan prvi epidemiolog v državi. Kot dodaja, obstajajo sicer določena cepiva, ki delujejo postekspozicijsko (na primer proti steklini), a covid-19 (kot kaže zaenkrat) ne deluje tako. Nekateri okuženi so sicer dobili pozitiven rezultat na testiranju po cepljenju. Fafangel pravi, da tudi ta povezava ni mogoča. Tudi govorice o tem, da bodo številke čedalje višje, ker cepimo, nikakor ne držijo. "PCR in hitri antigenski testi tega (protiteles, ki nastanejo po cepljenju - op.p.) ne zaznavajo kot okužbo," zatrdi. Glede prenosa okužbe - kako cepivo vpliva na prenos, pa podatki še niso na voljo. Še vedno tako velja, da je treba nositi maske, še zmeraj je pomembno upoštevati splošne ukrepe. "Vsak naj se obnaša, kot da je okužen. Še vedno, kljub cepljenju. Ko bodo podatki glede prenosa, bomo vedeli naprej. Ampak zdaj moramo najprej ustaviti epidemijo," je jasen predstojnik Centra za nalezljive bolezni na NIJZ.

icon-expand Predstojnik Centra za nalezljive bolezni NIJZ Mario Fafangel FOTO: POP TV

Kako pa je s cepivi, ki so že registrirana v EU – bodo ščitila tudi proti novim sevom – angleškemu, škotskemu, južnoafriškemu? Bo treba razviti novo cepivo? Jerala pravi, da natančnih podatkov še ni, da bi lahko z zanesljivostjo trdili, da bodo zaščitila tudi pred temi - mutiranimi - sevi. "Zelo verjetno ni problema, ni pa popolnoma nemogoče. Znanstveniki so sami namreč uspeli ustvariti sev, kjer cepivo ni delovalo. Če se nakopiči večje število mutacij, je možno, da bo neučinkovito. Velika prednost novih tehnologij pa je ta, da lahko v nekaj tednih pripravimo cepivo proti novemu sevu. Zaenkrat nismo še v tej fazi. Za angleškega na osnovi epidemioloških podatkov, kaže, da se hitreje širi, ne pa da bi bil bolj usoden," navaja vodja Odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu Jerala. Doslej cepili 20.546 oseb, na NIJZ prejeli 54 prijav neželenih dogodkov Kaj pa morebitni stranski učinki? Fafangel pravi, da je večina tovrstnih dogodkov reaktogenih. Ob tem pa še poda najnovejše številke glede cepljenja v Sloveniji. Do polnoči je bilo v elektronski register cepljenja vnešenih 20.546 cepljenih oseb, na NIJZ pa so prejeli 54 prijav neželenih dogodkov, povezanih s cepljenjem. Od tega je šlo v enem primeru za resen negativni dogodek (smrt), pri katerem pa je nadaljnja strokovna analiza pokazala, da je šlo za časovno in ne vzročno sosledje - kar pomeni, da cepivo ni bilo vzrok temu. "Na primer: veliko ljudi ima infarkt po zajtrku, a to še ne pomeni, da je zajtrk vzrok za to. Je pa treba vsak tak primer vzeti pod drobnogled," pove ter doda, da ima cepivo izjemno dober varnostni profil.

Slovenska tiskovna agencija je v okviru projekta STAznanost pripravila okroglo mizo, na kateri so predstavili dejstva o cepljenju in cepivih proti covidu-19.

Z njim se strinja tudi Ihan, ki dodaja, da je o potencialnih dolgoročnih učinkih še težko govoriti. "Še ne vemo, vedeli bomo čez leto ali dve. Glede na sestavo tega cepiva pa je težko pričakovati kakšne pogostejše dolgoročne učinke, kot so recimo pri cepivu za gripo. To je izjemno čisto cepivo." Podobno pravi tudi Jerala. "Pri novih RNK cepivih ni sestavin, ki navadno ljudi skrbijo – adjuvansi, konservansi – nobene od sestavin, ki jih nasprotniki cepljenja tako radi omenjajo. Je prav tako izjemno transparentno - vsak si lahko pogleda sestavine, zaporedje ... Vsak, ki želi, lahko na spletu najde zelo podroben opis cepiva."

icon-expand Vodja Odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu Roman Jerala FOTO: Kemijski inštitut

Kako varno in kako pomembno pa je cepljenje za kronične bolnike? Ihan razlaga, da so bili tudi ti bolniki vključeni v študije, velik del udeležencev tretje faze študij je bil iz teh skupin. In ni se pokazalo, da bi cepljenje povzročilo kakršen koli merljiv zaplet. "Cepljenje za te skupne tako ni odsvetovano – obratno: pri vseh skupinah mora vsak pomisliti, ali je zanj ugodneje da je cepljen, ali da preboli covid-19," poudarja.

Pa nosečnice? Po navedbah Ihana se študije v tretji fazi testiranj nikoli ne delajo na otrocih in na nosečnicah. "Po definiciji nosečnicam tako ni mogoče svetovati, naj se cepijo, ker niso bile študijska skupina, enako je za otroke." Gledati je tako treba z njihovega stališča – če se postavimo v kožo nosečnice – kaj je manj tvegano? "To je stanje, ki ni bolezensko, a zelo obremeni organizem. Precej nosečnic ima tudi dejavnike tveganja, nosečnost sama je povečan napor za organizem in dobiti covid-19 med nosečnostjo predstavlja neko dodatno tveganje, zato so mnoga ginekološka združenja izdala priporočila, da se nosečnice obvesti o tem, da študije niso bile izdelane, da pa naj se same posvetujejo z zdravnikom, ali je zanje to smiselno – glede na druge bolezni, stanja - in se naj na osnovi tega tudi same nato odločijo." Fafangel se ob tem dotakne še precepljenosti prebivalstva oziroma tako imenovane kolektivne imunosti. "Nujno je, da se določen delež prebivalstva precepi, da virus ne bo imel več toliko gostiteljev, da kuži." Za to je potrebna najmanj 60-odstotna precepljenost. Zakaj ta številka? "Kolektivna imunost je izraz, ki je tesno povezan s cepljenjem. Ni namreč opcije, da bi virus 'šibal mimo' in bomo dosegli prekuženost. Ne more it kot požar čez populacijo. Moramo ciljati široko, lahko gremo tudi na mesece – kako dolgo bi na primer potrebovali da bi dosegli cilj 75-odstotno prekuženost. Zelo pomembno pa je pri tem imeti dobre podatke – na primer kolikšna je naša kapaciteta cepljenja na mesec. To je treba čimprej doseči," poudarja. In pomislek številnih: če se ne cepim, kako bom potem lahko jaz škodoval tistemu, ki se cepi? Fafangel razlaga, da necepljena oseba v prvi vrsti ogroža sebe, če zboli obremenjuje zdravstveni sistem, ki se ga sčasoma tudi zasiči, kot drugo pa ogroža tisto skupino prebivalstva, pri kateri cepivo ni 100-odstotno učinkovito ter tisto, ki se (še) ne sme cepiti.