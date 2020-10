Kje se je število potrjenih primerov podvojilo in v katerih državah ne beležijo novih primerov?

Slovenija je med državami, kjer se je število novih potrjenih primerov koronavirusa več kot podvojilo v zadnjih 14 dnevih v primerjavi s 14-dnevnim obdobjem pred tem. Takšnih je sicer kar 38 držav, med njimi prevladujejo evropske države.

Od 210 držav in ozemelj, ki redno sporočajo število odkritih primerov, je epidemiološka slika slabša v skupno 117 državah in ozemljih. Le osem pa je takšnih, kjer že štiri tedne niso zaznali okužbe z novim koronavirusom. Analizo podatkov Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je opravil nemški Deutsche Welle, vanjo pa so zajeli številke, ki so jih države sporočile do petka, 16. oktobra. Kar nekaj držav med vikendom niti ne sporoča podatkov.

Število potrjenih primerov okužbe je odvisno predvsem od zmogljivosti posameznih držav, od tega, koliko testov lahko izvedejo na dan, pa tudi od njihove strategije, koga sploh testirajo. Nekatere države denimo testirajo vse stike okuženega, nekatere zgolj ljudi, ki kažejo simptome in podobno.