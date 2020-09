Kje so trenutno največja žarišča in kje se razmere izboljšujejo

Koronavirus se po državi še naprej pospešeno širi, okužbe pa so razpršene po vsej Sloveniji. Samo v torek je o novih primerih poročalo 47 občin. Največ aktivno obolelih je v prestolnici in v Mariboru. Drugod po državi je okuženih precej manj, so pa se ponekod pojavila večja žarišča. Preverili smo, kje se nahajajo.

V občini Pivka, kjer je eno od žarišč novega koronavirusa, je po oceni tamkajšnjega župana Roberta Smrdelja situacija resna. Trenutno imajo po uradnih podatkih 18 občanov z aktivno okužb. Kot je Smrdelj pojasnil na današnji vladni novinarski konferenci, so zaznali precejšnje težave pri odzivnosti zdravnikov na klice ljudi, ki so v strahu, da so okuženi ali že opažajo kakšne bolezenske simptome. Po njegovih besedah so zdravniki prekomerno obremenjeni in je težko priti do pogovora z njimi po telefonu. Tako so že vpoklicali dežurnega zdravnika v okviru štaba civilne zaščite, načrtujejo pa tudi vzpostavitev posebne telefonske številke, kamor bi lahko poklicali občani, ki ne uspejo priklicati svojega zdravnika. S tem bi občanom omogočili, da prej pridejo do pogovora in napotitve na odvzem brisa, če je to potrebno. Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacinje občino Pivka izpostavil kot zgled odgovornega, učinkovitega in pravočasnega ravnanja. Smrdelj je pojasnil, da so konec prejšnjega tedna ugotovili, da imajo v občini eno ali morda celo več potencialnih žarišč. Ker takrat še ni bilo opravljenih veliko testiranj, so najprej želeli ugotoviti, kakšna je situacija. Zato se je zahvalil vsem, ki so jim omogočili, da so testiranja izvedli zelo hitro.

V dogovoru z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) so pregledali, kako bi bilo smiselno ukrepati, kakšna so priporočila NIJZ in kaj je v pristojnosti občine. V nedeljo, ko so dobili del rezultatov testiranj in se je pokazalo, da so stvari precej resne, so vpoklicali štab civilne zaščite. Občina je nato sprejela nekatere ukrepe. Za deset dni so prepovedali uporabo vseh zaprtih športnih objektov ter kulturne in športne prireditve v zaprtih prostorih. Občane pa so še pozvali, naj odpovejo oz. preložijo vsa načrtovana praznovanja. Smrdelj verjame, da lahko, če se bodo vsi držali priporočenih ukrepov, dokaj mirno preidejo skozi čas 10 do 14 dni in se bodo razmere umirile. V Pivki je po njegovih besedah čutiti, da so stvari resne in se ljudje bolj dosledno držijo priporočil. Nekateri nosijo maske tudi na ulicah. Med ljudmi in društvi, ki so že imeli načrtovana kakšne dogodke, pa tudi ni bilo negativnih odzivov. Po primeru, ko so osebo, ki ji je bila odrejena karantena in je bila celo pozitivna na novi koronavirus, opazili zunaj, o novih kršitvah niso bili obveščeni. Po besedah Smrdelja pa je v Pivki čutiti tudi poostren nadzor s strani zdravstvene inšpekcije. O dogajanju v Pivki perutninarstvo, kjer je med zaposlenimi več okuženih, Smrdelj pravi, da gre za občutljivo proizvodnjo, ki težko obstane, nastane lahko velika škoda in tudi sanitarni problemi. V podjetju so po njegovih informacijah proizvodno smiselno organizirani, poskušajo ustaviti nenujen del proizvodnje in prerazporediti zaposlene. So pa tudi v dogovoru z NIJZ in bodo verjetno opravili testiranje vseh zaposlenih, da bi ugotovili, če je med njimi še kakšen okužen z novim koronavirusom.

icon-expand Pivka perutninarstvo FOTO: Bobo

V Pivki perutninarstvo 18 dodatnih okužb Pri zaposlenih v družbi Pivka perutninarstvo so potrdili 18 dodatnih okužb z novim koronavirusom, skupno torej 38. Kot so pojasnili v družbi, gre večinoma za osebe, ki so že bile v karanteni ali samoizolaciji. Poudarili so, da tveganje za prenos okužbe na živila ne obstaja, kar so potrdile tudi analize. Proizvodnja je še naprej nemotena. Kot so v družbi pojasnili v ponedeljek, so kadrovski primanjkljaj deloma nadomestili z začasnimi prerazporeditvami zaposlenih, nekateri zaposleni pa so predčasno prekinili dopust. Skupina Pivka Delamaris ima 550 zaposlenih. Poudarili so, da v podjetju veljajo strogi higienski ukrepi, po odkritju okužb pa so začeli izvajati še dodatne. V podjetju so tako zdaj med drugim obvezni nošenje mask, dnevno razkuževanje prostorov ter merjenje telesne temperature pri vhodu in izhodu, k preprečevanju dodatnih okužb pa po navedbah vodstva pripomorejo tudi omejeni stiki med enotami, prilagojen urnik malic in visoka stopnja avtomatizacije. Tisti zaposleni, pri katerih je to mogoče, so ponovno prešli na delo od doma. Vse ukrepe dnevno usklajujejo z medicino dela. "Razmere nadzorujemo, zaposlene o vseh ukrepih sproti obveščamo, ves čas pa zagotavljamo nemoten proces ter varne in kakovostne izdelke," so zagotovili. Novo žarišče v Rogaški Slatini Žal o izbruhu virusa poročajo še iz enega doma starejših. V Pegazovem domu v Rogaški Slatini so po ponedeljkovem odvzemu večjega števila brisov potrdili dodatne okužbe z novim koronavirusom. Skupno so doslej okužbe potrdili pri 13 stanovalcem in trem zaposlenim. Vse okužene stanovalce so v torek premestili v bolnišnice. Potem ko so v nedeljo v domu potrdili prvo okužbo z novim koronavrusom, so v ponedeljek odvzeli brise 128 stanovalcem in 24 zaposlenim. Zaradi potrjene okužbe je bilo v novomeško bolnišnico premeščenih 10 stanovalcev, dva sta na zdravljenju v šempetrski bolnišnici, eden pa v ljubljanskem kliničnem centru. Stanovalci, ki so trenutno v bolnišnicah, se bodo predvidoma čez nekaj dni vrnili v Pegazov dom in bodo nameščeni v t. i. rdečo cono, ki jo v domu vzpostavljajo v tem času. Gre za povsem ločeno skupino, brez stikov z ostalimi stanovalci v domu. Po protokolu Nacionalnega inštituta za javno zdravje bodo vsi stanovalci ponovno testirani čez sedem dni, nekateri, ki so imeli tesnejše stike z okuženimi, pa še ta teden. Večina stanovalcev z okužbo je brez simptomov, nekateri pa imajo blažje simptome okužbe. V domu so zaradi izbruha okužbe primorani izvesti nekatere začasne premestitve, da bi preprečili možnost prenosa okužbe. Zdravstveno stanje ostalih stanovalcev v domu pa je brez sprememb. V domu imajo 130 stanovalcev, od tega se dva že nekaj časa zdravita v bolnišnici, zaposlenih pa je 75 oseb.

icon-expand Pegazov dom Rogaška Slatina FOTO: Google Maps

V UKC Maribor 11 okužb pri zaposlenih, kadrovska stiska velika Pretekli konec tedna so v bolnišnici potrdili okužbo pri 11 zaposlenih na kliniki za interno medicino. Poleg tega je še okrog 30 oseb v karanteni. Največji problem trenutno predstavljajo t. i. asimptomatski klicenosci oziroma tisti, ki so okuženi, a ne kažejo znakov. Zato so trenutno v izredno nepredvidljivih razmerah, je včeraj povedal direktor UKC Maribor Vojko Flis, vnos okužb v bolnišnice pa je nemogoče obvladati. Pri tem se v UKC Maribor soočajo s hudo kadrovsko stisko. Najbolj primanjkuje osebja zdravstvene nege in na splošno ustrezno usposobljenega osebja za delo na intenzivnem oddelku. Ti zaposleni morajo namreč poznati delovanje ventilatorjev, dodaja Flis. Če se bo trend hudo bolnih nadaljeval, bodo morali znova vzpostaviti sivo področje, šotori pred bolnišnico pa bodo edina vstopna točka v ustanovo.

icon-expand Vojko Flis, direktor UKC Maribor je včeraj predstavil razmere v bolnišnici, kjer so potrdili več okužb pri zaposlenih. FOTO: Nina Bračič UKC Maribor