Kljub naraščanju okužb s koronavirusom zaskrbljenost prebivalstva ne raste

Mediana je ugotavljala, kako zaskrbljeni so slovenski prebivalci glede trenutnih razmer v zvezi s covidom-19, v kolikšni meri zaupajo vladi in kako gledajo na posledice dogajanj v svetu. Med drugim so ugotovili, da zaskrbljenost prebivalstva kljub naraščanju števila okužb s koronavirusom ne raste.

icon-expand Zaradi vojne v Ukrajini in njenih posledic sta bili v juniju zelo zaskrbljeni skoraj dve tretjini Slovencev. FOTO: Shutterstock Medianini podatki kažejo, da sta bili zaradi vojne v Ukrajini in njenih posledic v juniju zelo zaskrbljeni skoraj dve tretjini prebivalcev Slovenije oz. 63,4 odstotka, v juliju pa je ta delež padel na 57 odstotkov. Zaradi epidemije covida-19 je bilo zaskrbljenih 39 odstotkov vprašanih, kar je podobno kot v preteklem mesecu, ko je teh bilo le 0,7 odstotne točke več. 46 odstotkov vprašanih meni, da bo vlada sprejemala prave odločitve 28 odstotkov vprašanih se tudi strinja, da se druge države s covidom-19 spopadajo bolje kot Slovenija. Kljub temu da razlika v primerjavi z junijem ni statistično pomembna, pa lahko vidimo, da ta delež upada že od marca, ko je tako menilo 39 odstotkov vprašanih. Podobno od maja 2022 upada delež tistih, ki pravijo, da jim je izbruh covida-19 pomagal bolj ceniti tisto, kar imajo. Tako je maja menilo 52 odstotkov vprašanih, v juliju pa 47 odstotkov. V primerjavi z junijskimi podatki Mediana še ne ugotavlja pomembnih razlik v odnosu prebivalcev Slovenije do delovanja vlade na različnih področjih. Zaupanje v vlado, da bo sprejemala prave odločitve za Slovenijo, ostaja na podobnem nivoju kot junija, in sicer tako meni 46 odstotkov vprašanih, 41 odstotkov pa jih pravi, da zaupajo vladi, da je pripravljena na prihodnje svetovne izzive. Raziskavo je Mediana izvedla med 18. in 21. julijem z metodo spletnega anketiranja v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 440 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti, izobrazbi in regiji.