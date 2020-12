Kljub prepovedi obiskov in izhodov v zaporu na Dobu izbruh okužb

Zaradi prepovedi obiskov in izhodov že skoraj tri mesece niso videli svojih bližnjih, zdaj, ko so pred vrati prazniki, pa je to zanje še bolj boleče. " Obiski so blokirani. Prosti izhodi, ki so si jih nekateri obsojenci prigarali z vzornim vedenjem in delom v zavodu, so prav tako blokirani. Prekinitev kazni je dobila le peščica zapornikov, ki ima doma majhne otroke. Ostali, ki tudi imajo družine in izpolnjujejo pogoje in so ob prvem valu bili na prekinitvi, pa so prepuščeni sami sebi. Uprava in zaposleni nimajo posluha za nič ," so razočarani.

Prejšnji teden je na polodprtem oddelku Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni Slovenska vas izbruhnil val okužb z novim koronavirusom – pozitivna je bila kar polovica testiranih. " V zadnjih dneh je na polodprtem oddelku več kot 10 pozitivnih na covid-19. Kako je to možno, če nihče nikamor ne hodi? Okužbe se vnašajo preko osebja, ki ne upošteva zaščitnih ukrepov na področju celotnega zavoda, s tem pa se ogroža naše zdravje ," so razburjeni obsojenci.

'Za tolažbo smo dobili pobarvanke in voščenke'

"Nimamo izhodov in nimamo obiskov, kar pomeni, da je za vnos okužbe poskrbel nekdo od zaposlenih," pripoveduje obsojenec, s katerim smo se pogovarjali. "Razumljivo je, da si čez praznike želimo videti in objeti svoje družine, a nam tega ne dovolijo. Enkrat tedensko jih za deset minut lahko pokličemo po Skypeu, to je vse. Za tolažbo pa so nam – kot otrokom – dali pobarvanke, barvice in voščenke, da se zamotimo."

Kot še pravijo obsojenci, se zavedajo svojega položaja in tudi sprejemajo posledice svojih dejanj, ne morejo pa čez to, da niti za praznike ne morejo objeti svojih bližnjih. "Da smo po vseh letih, omejitev in zapostavljenosti še dodatno potisnjeni na dno. Kot da smo živali v kletki. Kršene so nam osnovne pravice in smo žrtve represije pravosodnega organa," so prepričani.

In če so se v prvem valu epidemije z okužbami na Dobu uspešno soočali ter zadeve kljub vsesplošnemu pomanjkanju zaščitne opreme dobro obvladovali, tokrat na upravo letijo očitki, da ob potrjeni okužbi ne ukrepa pravočasno, s čimer so nevarnosti izpostavljeni tudi drugi obsojenci, ter da okužene obsojence trpa v prostore, kjer ni dovolj kapacitet.