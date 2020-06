Kljub prepovedi obratovanja diskotek nočno življenje v Ljubljani še kako živahno

"Praviloma nočni klubi niso dovoljeni. Mnogi so iskali luknje v zakonu in prirejali zabave. To gre v škodo vseh nas,"so bile besede ministra za zdravje Tomaža Gantarjana vladni tiskovni konferenci, na kateri so med drugim sporočili tudi, da je znova obvezno razkuževanje rok in nošenje mask v zaprtih javnih prostorih.

Ozremo se lahko k našim južnim sosedom, ki se v zadnjih dneh spopadajo s povečevanjem števila okužb. 23. junija so na primer potrdili 30 novih okužb, njihov glavni epidemiolog Bernard Kaićpa je povedal, da so štirje od okuženih nekaj dni pred tem noč preživeli v zagrebškem nočnem klubu. Po tej novici so se v klubu odločili, da bodo do nadaljnjega zaprli svoja vrata. Danes 24sata poroča o pevcu Dejanu Domiću, ki je imel v soboto koncert v enem od klubov v Kninu. Dogodka se je udeležilo 300 ljudi, pevec pa je zdaj javil, da je okužen s koronavirusom. Pred nastopom na Hrvaškem se je nahajal v Srbiji. Za portal Dalmacija Danas je priznal, da ga je strah, da je virus razširil tudi na udeležence koncerta. Z veliko ljudmi je bil namreč v bližnjem stiku.

Za tri nove okužbe pri nas, ki so bile potrjene v Kopru, pa se je prav tako izkazalo, da so povezane z udeleževanjem zabav. Okuženi so trije dijaki, ki so bili v zadnjem času tudi na več zabavah. Epidemiologi so izsledili vse njihove tesne stike, kot pa je povedal Boris Kopilovičs koprske enote NIJZ, gre predvsem za njihove sošolce oziroma prijatelje, s katerimi so se družili na zabavah. "Te zabave, katerim smo priča, kjer je po 100, 200 ljudi skupaj na tesnem prostoru, niso najbolj primerne, saj se moramo zavedati, da je virus še vedno prisoten,"je posvaril epidemiolog. Šolsko leto se zaključuje, to pa pomeni tudi manj učenja in več poletnih zabav, glede česar svari tudi Kopilovič: "Bojim se, da bodo mladi na žurih še bolj izpostavljeni, kot bi bili recimo v šoli,"je povedal.

Pri nas sicer trenutno, od 15. junija dalje, velja omejitev zbiranja na javnih krajih do 500 oseb. Kot so zapisali na Ministrstvu za notranje zadeve, ki je za to pristojno, je pri tem še vedno treba zagotavljati minimalni stik med ljudmi v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (torej meter in pol varnostne razdalje) in zagotavljati varnostne ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe. Za zagotovitev in spoštovanje teh ukrepov je seveda odvisen organizator prireditve, nad kršitvami pa v prvi vrsti bdi zdravstvena inšpekcijska služba. V primeru prijave kršitve nadzor opravi tudi policija.

Seveda je jasno, da so se ljudje po preklicu epidemije sprostili, nekaj časa pa se je zdelo, da se življenje začelo vračati na stare tirnice. Pristojni so nas »trepljali« in se zahvaljevali zaradi doslednega spoštovanja ukrepov, premier Janez Janšapa nam je pel hvalospeve, saj smo bili prva evropska država, ki je preklicala epidemijo. Že maja smo vstopili v drugo ero – tedne smo začenjali s sproščanjem ukrepov, ki smo jih od 12. marca dalje sprejemali. V šole so se vrnili osnovnošolci, ponovno pa so svoja vrata odprli nastanitveni obrati in kopališča, pa neživilske prodajalne in gostinski lokali.

Ko nam je vladni govorec Jelko Kacinna tiskovni konferenci sporočil, da napis "ostanite doma", ki je za njim, zdaj ne velja več, in da bo ugasnjeno javno življenje ponovno zaživelo, je še vedno navedel nekaj izjem. Med njimi so bili tudi diskoteke in nočni klubi, ki so ostali zaprti. Pa so res?

V Ljubljani se mladi (pa tudi manj mladi) zabavajo na več lokacijah. Večina popularnih postojank nočnega življenja je v lasti istega podjetja za gostinstvo, in sicer Gast Ent d. o. o – med njimi so tudi nočni klub Cirkus, pa Shooters in najnovejši Square na Kongresnem trgu. Čeprav zabave pozno v noč potekajo na večini teh lokacijah, nam upravljalci omenjenih lokalov odgovarjajo, da je nočni klub le Cirkus, ki ostaja zaprt.

Nočni klub Cirkus bo ostal zaprt, dokler vlada ne bo odpravila ukrepa, po katerem klubi ne smejo obratovati. Ostali lokali, ki jih upravljajo, so bari, ki v skladu z zakonodajo lahko obratujejo. "Seveda na vseh lokacijah spoštujemo vse ukrepe in priporočila, povsod so na voljo razkužila za obiskovalce, izobešena so vsa obvestila in opozorila, v toaletne prostore se vstopa posamično in se jih razkužuje. Medsebojno razdaljo med obiskovalci zagotavljamo tako, da v lokal spuščamo le polovico dovoljene kapacitete, ki je krepko pod dovoljeno mejo za javna zbiranja," nam odgovarjajo.