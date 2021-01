Kljub protestom podaljšanje omejitev najbrž 'še daleč v februar'

V Avstriji so za božič rahlo sprostili ukrepe proti širjenju covida-19, nato so jih ponovno zaostrili. Skupno so doslej v državi potrdili 392.511 okužb, umrlo je 7053 covidnih bolnikov.

Strokovnjaki niso naklonjeni morebitnemu sproščanju že sprejetih ukrepov in podpirajo podaljšanje omejitev za dva do tri tedne. Prav tako so priporočili obvezno nošenje zaščitnih mask FFP2 in delo od doma, kjer je to mogoče, da bi čim bolj omejili širjenje virusa novega koronavirusa.

Zaradi ukrepov izbruhnili protesti

Zaradi protikoronskih ukrepov so se sicer včeraj pri severnih sosedih na ulice odpravili protestniki, ki so poleg nezadovoljstva z vlado, jezo stresali tudi nad medije. Nosili so tudi napise kot "Vi ste bolezen, mi smo zdravilo" ter mahali z avstrijskimi zastavami. Večina protestnikov tudi ni nosila zaščitnih mask in ni spoštovala pravil socialne distance, vključno z nekdanjim vodjo avstrijskih svobodnjakov in podkanclerjem Heinzem-Christianom Strachejem.

Skrajna levica je poleg tega pripravila protidemonstracije, ki se jih je po policijskih navedbah udeležilo okoli 500 ljudi.

Demonstracije proti protikoronskim ukrepom v središču Dunaja so dlje časa potekale mirno, nato jih je s sedečo akcijo ustavila skupina 15 do 20 oseb, oblečenih v črno. Nogometni huligani, ki so se pridružili protestnikom proti protikoronskim ukrepom, so jih pri tem poskušali napasti. Policiji je uspelo, da je obe skupini ločila.