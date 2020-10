Razglasitev epidemije: zahodne regije ostajajo na oranžnem seznamu

Vlada je na sinočnji seji, na podlagi eksponentnega širjenja okužb, ugotovila, da je Slovenija dosegla skoraj vsa merila za razglasitev epidemije. Vladni govorec Jelko Kacin je sicer včeraj povedal, da razglasitev epidemije pomeni samo to, da bodo aktivirali državni načrt, medtem ko vsi ostali ukrepi ostajajo enaki. Z razglasitvijo epidemije so po Kacinovih besedah dobili tudi pravno podlago za pripravo nekaterih ukrepov.

Jelko Kacin je danes za nacionalno televizijo povedal, da je bilo do včeraj pozno zvečer naštetih okoli 516 okužb, pričakuje pa da bodo končne nedeljske številke med 530 in 550. Hkrati pa je dejal, da je bilo opravljenih manj testov kot do sedaj.

Vse skupaj tudi pomeni, da primorsko-notranjska, goriška in obalno-kraška statistična regija kljub razglasitvi epidemija ostajajo na oranžnem seznamu. "Kdo je na rdečem seznamu, namreč izve takrat, ko Nacionalni inštitut za javno zdravje objavi pojavnost okužb," je dejal Kacin. Ob tem je dodal, da nacionalni inštitut v nedeljo tega ni naredil in ne bo naredil niti danes. To pomeni, da bo omenjene tri regije predvidoma vsaj še nekaj časa ostale oranžne.

V oranžnih regijah, kjer število novih primerov v zadnjih 14 dneh ne presega 140 na 100.000 prebivalcev velja, da so še vedno lahko odprti fitnesi in športni objekti, kjer pa se lahko nahaja le ena stranka na 20 kvadratnih metrov. Enako velja za frizerske in kozmetične salone, gostinski obrati pa lahko delujejo od 6. do 22.30 ure. Prepovedano je zbiranje nad 10 oseb, tudi pri verskih obredih, prehajanje iz oranžne v rdečo regijo pa ni prepovedano. Kot so pred dnevi pojasnili na notranjem ministrstvu, je v oranžni regiji dovoljena poroka do 10 ljudi, v rdeči regiji pa je poroka prepovedana. Pogrebi so dovoljeni v oranžnih in rdečih regijah, pri čemer je nujno spoštovanje priporočil NIJZ in omejitev do 10 oseb.