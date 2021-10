Po sodbi sodišča nekateri ne želijo nositi mask. Stroka: Maske so nujne

Odločilno vprašanje, ki so ga presojali sodniki, je bilo, ali je mogoče nenošenje zaščitne maske v zaprtem javnem prostoru opredeliti kot kršitev. Odločili so, da za to ni zakonske podlage. Odločitev je razburila predsednika vlade. "Neverjetno, povsod drugod po EU se je sodna veja oblasti trudila pomagati reševati zdravje in življenja ljudi, le v Sloveniji je Masleša, najbrž, ker je izrekel zadnjo smrtno kazen v SFRJ, pametnejši od celotne zdravstvene in pravne EU stroke," je sprva zapisal Janez Janša, nato pa še dodal: "Delajo vse, da bi več ljudi zbolelo in umrlo in da bi lahko potem krivili vlado."

Vrhovno sodišče se je odzvalo, da je osebna diskreditacija sodnikov s strani najvišjih predstavnikov drugih vej oblasti nesprejemljiva. Dodali so še, da odločitev sodišča ne pomeni, da nošenje mask v zaprtih javnih prostorih zdravstveno gledano ni prava odločitev, saj se ne opredeljuje do zdravstvenega vidika, ampak do zakonskih podlag za izrek sankcij.

Maske nikakor niso padle, pravi Mateja Logar, saj gre za zelo učinkovit epidemiološki ukrep. "Tukaj je treba ločiti med zdravstveno in pravno stroko. Medicinski argumenti ostajajo enaki."